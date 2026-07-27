Enzo Pérez preocupa al Deportivo Maipú: la sanción que podría recibir tras su polémica expulsión

El encuentro terminó con triunfo del equipo local por 1-0, con gol del delantero Lautaro Gordillo, conseguido a través del penal de la controversia.

En apenas su segundo partido posterior a regresar a Deportivo Maipú, Pérez no pudo mantener la calma ante un arbitraje que consideró injusto, fue expulsado y ahora se espera el informe que determinará la gravedad de la sanción.

Maipú debe jugar este domingo como local ante Atlanta y es un hecho que no contará con su flamante incorporación quien se retiró del estadio salteño sin hacer declaraciones.

El penal de la polémica

En 31' del segundo tiempo y con el partido igualado sin goles, Gimnasia y Tiro tuvo un penal a favor. El mismo fue ejecutado por Lautaro Gordillo, cuyo remate bajo y centralizado fue detenido por el arquero Nahuel Galardi.

Enzo Pérez perdió completamente la cabeza. Lo expulsaron por decirle "ladrón" al árbitro y, cuando se iba lo reputeó al cuarto árbitro y le escupió en la cara. Sacadísimo Enzo no juega nunca más pic.twitter.com/WEy4i2BVoy — Ale Bertini (@abertini1) July 27, 2026

Aunque el pie izquierdo del guardameta parecía estar pisando la línea en el momento de la ejecución, como marca el reglamento, el cuerpo arbitral consideró que se había adelantado y ordenó volver a ejecutar la pena máxima, en un certamen que no cuenta con sistema VAR y, para colmo, tiene muy pocas cámaras que permitan ver una repetición nítida de la situación.

#Maipu perdió en Salta 2-0 y tuvo dos expulsados. Uno de ellos fue Enzo Pérez, quien se subió al micro sin dar declaraciones.



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@DanielCacioli pic.twitter.com/lgOXnUrKh5 — El Ascenso x3 | La Voz del ASCENSO (@ElAscensox3) July 27, 2026

En el reclamo por esta decisión, el delantero Matías Viguet fue rápidamente expulsado, presumiblemente por insultar al juez, mientras que Enzo Pérez tuvo una larga discusión con Monson Brizuela, de la que salió haciendo gestos de haber sido robado, con una de sus manos.

Ante esto, el árbitro lo expulsó rápidamente y, en su camino al vestuario, el exjugador de River le dejó la cinta de capitán a un compañero y se puso cara a cara con el cuarto árbitro Maximiliano Silcan Jerez, a quien incluso llegó a empujar en medio del tumulto.