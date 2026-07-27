Los Pumas, con 4 mendocinos, tienen plantel para los tests con Sudáfrica y Australia

Isgró es una fija en Los Pumas.

El primer partido de la serie será ante los Springboks, bicampeones del mundo, en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, el sábado el 8 de agosto, desde las 16.

Luego, Los Pumas y Australia, con Les Kiss como nuevo entrenador, disputarán dos test-matches: el primero será el 29 de agosto en el Estadio 23 de agosto de Jujuy (a las 16) y la revancha será el sábado 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas desde las 18.

La lista de Los Pumas, con 10 debutantes

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, convocó a 34 jugadores para estos tres compromisos y en la lista hay 10 jugadores que aún no debutaron en el seleccionado nacional: el mendocino Cardozo, Franco Carrera, Agustín Fraga, Francisco Moreno, Benjamín Ordiz, Leonel Oviedo, Juan Penoucos, Juan Martín Scelzo, Mateo Soler y Tobías Wade.

Para Cardozo es su primera convocatoria.

“Recibiremos a los bicampeones del mundo y disputaremos una serie ante los Wallabies en 3 encuentros muy desafiantes. El objetivo es tener una excelente preparación y estar listos para estos compromisos”, destacó Contepomi antes de explicar porque no se convocó a varios de los habituales titulares: “La salud física y mental es crucial para nosotros y es por eso que varios tendrán descanso, lo que nos permitirá agrandar la base y trabajar con nuevos jugadores para que sean exitosos en Los Pumas”.

Los Pumas para jugar con Sudáfrica y Australia

FORWARDS

1. CARDOZO, Facundo (sin caps) *

2. CARRERA, Franco (sin caps)

3. DELGADO, Pedro (11 caps)

4. ELÍAS, Efraín (3 caps)

5. GRONDONA, Benjamín (2 caps)

6. LAVANINI, Tomás (91 caps)

7. MARTÍNEZ, Rodrigo (3 caps)

8. MATERA, Pablo (124 caps)

9. MORENO, Francisco (sin caps)

10. MORO, Joaquín (5 caps)

11. OVIEDO, Leonel (sin caps)

12. PENOUCOS, Juan (sin caps)

13. PETTI, Guido (101 caps)

14. RAPETTI, Tomás (6 caps)

15. RUIZ, Ignacio (30 caps)

16. SCELZO, Juan Martín (sin caps)

17. VIVAS, Mayco (42 caps)

18. WENGER, Boris (8 caps)

BACKS

1. BENÍTEZ CRUZ, Simón (12 caps)

2. BERTRANOU, Gonzalo (68 caps)

3. CARRERAS, Santiago (67 caps)

4. CINTI, Lucio (42 caps)

5. FRAGA, Agustín (sin caps)

6. ISGRÓ, Rodrigo (17 caps)

7. MENDY, Ignacio (5 caps)

8. MORONI, Matías (97 caps)

9. MOYANO, Agustín (9 caps)

10. ORDIZ, Benjamín (sin caps) *

11. PERNAS, Santiago (1 cap)

12. PRISCIANTELLI, Gerónimo (4 caps)

13. ROGER, Nicolás (3 caps)

14. SÁNCHEZ VALAROLO, Faustino (2 caps)

15. SOLER, Mateo (sin caps)

16. WADE, Tobías (sin caps)

*Jugador Desarrollo