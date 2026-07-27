Los Pumas, con 4 mendocinos, tienen plantel para los tests con Sudáfrica y Australia

Tras las tres primeras fechas del Nations Championship, Los Pumas se preparan para recibir a los Springboks en Vélez y a los Wallabies en Jujuy y Mendoza.
Tras las tres primeras fechas del Nations Championship, Los Pumas se preparan para recibir a los Springboks en Vélez y a los Wallabies en Jujuy y Mendoza.
Felipe Contepomi convocó a 34 jugadores que concentraron a partir de este lunes en Cardales. En la nómina figuran los mendocinos Rodrigo Martínez (Dragons, Gales), Facundo Cardozo (Teqüé), Gonzalo Bertranou (Los Tordos) y Rodrigo Isgró (Harlequins, Inglaterra).
Martínez y Bertranou, ambos formados en Los Tordos, vuelven al equipo y en el caso de Cardozo, quien jugó el Súper Rugby Américas para Tarucas, es uno de los jugadores en desarrollo junto al rosarino Benjamín Ordiz, integrante de Los Pumitas en el último Mundial M20.
El primer partido de la serie será ante los Springboks, bicampeones del mundo, en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, el sábado el 8 de agosto, desde las 16.
Luego, Los Pumas y Australia, con Les Kiss como nuevo entrenador, disputarán dos test-matches: el primero será el 29 de agosto en el Estadio 23 de agosto de Jujuy (a las 16) y la revancha será el sábado 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas desde las 18.
Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, convocó a 34 jugadores para estos tres compromisos y en la lista hay 10 jugadores que aún no debutaron en el seleccionado nacional: el mendocino Cardozo, Franco Carrera, Agustín Fraga, Francisco Moreno, Benjamín Ordiz, Leonel Oviedo, Juan Penoucos, Juan Martín Scelzo, Mateo Soler y Tobías Wade.
“Recibiremos a los bicampeones del mundo y disputaremos una serie ante los Wallabies en 3 encuentros muy desafiantes. El objetivo es tener una excelente preparación y estar listos para estos compromisos”, destacó Contepomi antes de explicar porque no se convocó a varios de los habituales titulares: “La salud física y mental es crucial para nosotros y es por eso que varios tendrán descanso, lo que nos permitirá agrandar la base y trabajar con nuevos jugadores para que sean exitosos en Los Pumas”.
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*Jugador Desarrollo