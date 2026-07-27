Tristemente célebres: la Selección argentina en la foto del mejor gol del Mundial

En los 16avos de final del Mundial se enfrentaron la Selección argentina y Cabo Verde en el triunfo de la Albiceleste por 3 a 2 durante el tiempo extra y la FIFA eligió un gol de ese partido como el mejor de la cita máxima.
Una semana después de la final del Mundial la FIFA eligió el mejor gol del torneo, que tuvo a la Selección argentina como víctima
En los 16avos de final del Mundial se enfrentaron la Selección argentina y Cabo Verde en el triunfo de la Albiceleste por 3 a 2 durante el tiempo extra y la FIFA eligió un gol de ese partido como el mejor de la cita máxima.
Los goleadores de la jornada fueron Lionel Messi y Lisandro Martínez para los dirigidos por Lionel Scaloni (el tercero fue en contra y el árbitro se lo asignó a Diney Borges), mientras que para el equipo africano convirtieron Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral.
El segundo de los goles de Cabo Verde fue el elegido por la FIFA y la jugada volvió a viralizarse en las redes sociales.
Se disputaba el minuto 102 del tiempo extra cuando Sidny Lopes Cabral recibió por el sector izquierdo y tras gambetear a Alexis Mac Allister sacó un derechazo con una calidad absoluta que se coló en el segundo palo de Emiliano Martínez.
Luego de convertir el jugador se agarró la cabeza mientras celebraba un gol que entró a los libros de la historia por la importancia que tuvo ya que sirvió para empatar la serie y poner en aprietos a la Selección argentina.
"En cuanto superé a mi rival, vi el espacio y apunté al arco. Cuando levanté la vista y vi que la pelota iba hacia allá, pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’. No me lo podía creer. Todos mis compañeros se agarraban la cabeza de la alegría", explicó Sidny Lopes Cabral.
En su alegría fue a lugar del público donde se encontraba su familia, pero el panorama no era el mejor ya que su madre se había desmayado de la emoción: "Vi a mi madre llorando y todo el mundo estaba pendiente de ella porque se había descompuesto cuando marqué".
El defensor de Cabo Verde que juega en el Trabzonspor de la Superliga de Turquía contó que recibió un mensaje un referente en el puesto: Marcelo, el ex lateral brasileño le confesó que había votado por su gol en la elección de la FIFA.
"Recibí un mensaje de Marcelo y me dijo que había votado mi gol como el mejor del Mundial. Le respondí que estaba emocionado y me contestó: ‘Ha sido un placer verte jugar, sos muy bueno’. ¡No lo podía creer!", reveló el autor del mejor gol del Mundial.
De esta manera el caboverdiano se sumó a una lista selecta gracias al mejor gol del Mundial, una distinción que se entrega desde Alemania 2006: