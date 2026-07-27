Tristemente célebres: la Selección argentina en la foto del mejor gol del Mundial

Sidny Lopes Cabral le convirtió un golazo a la Selección argentina.

La Selección argentina es protagonista del mejor gol del Mundial

Se disputaba el minuto 102 del tiempo extra cuando Sidny Lopes Cabral recibió por el sector izquierdo y tras gambetear a Alexis Mac Allister sacó un derechazo con una calidad absoluta que se coló en el segundo palo de Emiliano Martínez.

Luego de convertir el jugador se agarró la cabeza mientras celebraba un gol que entró a los libros de la historia por la importancia que tuvo ya que sirvió para empatar la serie y poner en aprietos a la Selección argentina.

"En cuanto superé a mi rival, vi el espacio y apunté al arco. Cuando levanté la vista y vi que la pelota iba hacia allá, pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’. No me lo podía creer. Todos mis compañeros se agarraban la cabeza de la alegría", explicó Sidny Lopes Cabral.

En su alegría fue a lugar del público donde se encontraba su familia, pero el panorama no era el mejor ya que su madre se había desmayado de la emoción: "Vi a mi madre llorando y todo el mundo estaba pendiente de ella porque se había descompuesto cuando marqué".

El caboverdiano le marcó un golazo a la Selección argentina.

El mensaje especial que recibió el lateral de 23 años

El defensor de Cabo Verde que juega en el Trabzonspor de la Superliga de Turquía contó que recibió un mensaje un referente en el puesto: Marcelo, el ex lateral brasileño le confesó que había votado por su gol en la elección de la FIFA.

"Recibí un mensaje de Marcelo y me dijo que había votado mi gol como el mejor del Mundial. Le respondí que estaba emocionado y me contestó: ‘Ha sido un placer verte jugar, sos muy bueno’. ¡No lo podía creer!", reveló el autor del mejor gol del Mundial.

De esta manera el caboverdiano se sumó a una lista selecta gracias al mejor gol del Mundial, una distinción que se entrega desde Alemania 2006: