Adiós dolor de espalda y chau piernas cansadas: el ejercicio ideal para hacer desde casa

Con la práctica del ejercicio de remo, es posible aflojar la tensión, reestructurar la postura y recuperar el bienestar de forma natural y sin salir del hogar.

El dolor de espalda puede ser provocado por múltiples factores.

Por qué el ejercicio de remo transforma tu salud articular

El remo es una de las alternativas más completas dentro del acondicionamiento físico. Al enfocar el esfuerzo en la zona alta de la espalda y en los músculos que rodean las escápulas, este movimiento compensa las horas que pasamos encorvados hacia adelante.