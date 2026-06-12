Franco Colapinto terminó décimo en la primera práctica libre del Gran Premio de Barcelona.

Las gomas medias predominaron en esta tanda de ensayos, con las escuderías pensando en las altas temperaturas que protagonizarán la acción en pista este fin de semana. Sobre el final de la práctica, varios equipos probaron el componente de neumático blando y bajaron los registros de tiempo.

Carlos Sainz tuvo inconvenientes en el inicio de la práctica, no pudo salir y debió regresar a boxes. En los pits de Williams corrigieron la falla y el español logró salir a la pista nuevamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2065397810652946465&partner=&hide_thread=false ¡NO LLEGÓ A SALIR! El Williams de Carlos Sainz se quedó en el pit lane y tuvo que regresar a boxes en el arranque de la FP1.



#BarcelonaGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ACWcRkKSZN — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2026

Franco Colapinto se metió en el décimo lugar en los primeros minutos con la goma media, y luego escaló al sexto puesto con los neumáticos blandos, a un segundo y medio del líder Russell. El argentino bajó de posiciones sobre el final de la práctica.

Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, recibió la buena noticia en la antesala de Barcelona que recuperó su tercer lugar en Mónaco luego de que la FIA fallara a su favor por una errónea penalización en la carrera anterior. Pese al optimismo previo, el francés se mantuvo siempre detrás del piloto argentino, a seis décimas de distancia, durante toda la sesión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2065378735272972714&partner=&hide_thread=false BREAKING: Pierre Gasly has been reinstated into P3 for the Monaco Grand Prix



The Stewards have rescinded the two five-second penalties imposed on Pierre Gasly during the race for speeding in the pit lane#F1 pic.twitter.com/kUU6epxy3i — Formula 1 (@F1) June 12, 2026

Piastri, Leclerc y Verstappen se mantuvieron detrás del Mercedes de Russell, y Paul Aron (en lugar de Hülkenberg) hizo una buena tanda de ensayos y se ubicó en el sexto lugar por encima del piloto brasileño Gabriel Bortoletto, el titular en el pista de Audi. Fornaroli hizo lo propio con el monoplaza de Lando en McLaren, ubicándose en el quinto lugar.

Una práctica llena de novatos

La primera práctica libre tuvo la particularidad de tener a siete pilotos de reserva girando para sumar kilómetros y obtener la Superlicencia que permite conducir en la Fórmula 1. La normativa de la FIA exige que cada equipo debe alinear a un piloto novato en cuatro sesiones de entrenamientos libres 1 (FP1) a lo largo de la temporada con el objetivo de aportar a su trayectoria profesional.

En la primera sesión el Gran Premio de Barcelona, Ayumu Iwasa reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull; Leonardo Fornaroli por Lando Norris en McLaren; Dino Beganovic por Lewis Hamilton en Ferrari; Frederik Vesti por Kimi Antonelli en Mercedes; Colton Herta por Checo Pérez en Cadillac; Luke Browning por Álex Albon en Williams; y Paul Aron por Nico Hülkenberg en Audi.

Browning tuvo problemas con el Williams de Albon y se perdió toda la práctica buscando solucionar los inconvenientes en los pits con los ingenieros.