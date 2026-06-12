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Franco Colapinto terminó décimo en la primera práctica libre del Gran Premio de Barcelona

Franco Colapinto se ubicó en el décimo lugar en la primera tanda de ensayos del Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Franco Colapinto giró en las primeras prácticas libres del Gran Premio de Barcelona. 

Franco Colapinto giró en las primeras prácticas libres del Gran Premio de Barcelona. 

Franco Colapinto inició la acción del Gran Premio de Barcelona con la primera práctica libre en el circuito de Barcelona-Cataluña por la séptima fecha de la Fórmula 1. Luego de un fin de semana con pocas luces en el Gran Premio de Mónaco, el argentino giró sus primeras vueltas en el circuito europeo y terminó décimo. Lideró Russell (Mercedes) y lo sucedieron Piastri (McLaren) y Leclerc (Ferrari).

Colapinto regresó al circuito en el que logró meterse en el podio en la Fórmula 2 (segundo lugar en 2024) y en la Fórmula 3 (segundo lugar en 2023), y en el que fue campeón de la Fórmula 4 Española en 2019.

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Franco Colapinto terminó décimo en la primera práctica libre del Gran Premio de Barcelona.

Franco Colapinto tuvo su primera práctica libre en el Gran Premio de Barcelona

La séptima fecha de la Fórmula 1 regresó al circuito europeo y tuvo su primera actividad con las prácticas libres 1 del Gran Premio de Barcelona. Los pilotos giraron sus primeras vueltas en el circuito de Barcelona-Cataluña y el dominio fue del Mercedes de George Russell.

Las gomas medias predominaron en esta tanda de ensayos, con las escuderías pensando en las altas temperaturas que protagonizarán la acción en pista este fin de semana. Sobre el final de la práctica, varios equipos probaron el componente de neumático blando y bajaron los registros de tiempo.

Carlos Sainz tuvo inconvenientes en el inicio de la práctica, no pudo salir y debió regresar a boxes. En los pits de Williams corrigieron la falla y el español logró salir a la pista nuevamente.

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Franco Colapinto se metió en el décimo lugar en los primeros minutos con la goma media, y luego escaló al sexto puesto con los neumáticos blandos, a un segundo y medio del líder Russell. El argentino bajó de posiciones sobre el final de la práctica.

Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, recibió la buena noticia en la antesala de Barcelona que recuperó su tercer lugar en Mónaco luego de que la FIA fallara a su favor por una errónea penalización en la carrera anterior. Pese al optimismo previo, el francés se mantuvo siempre detrás del piloto argentino, a seis décimas de distancia, durante toda la sesión.

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Piastri, Leclerc y Verstappen se mantuvieron detrás del Mercedes de Russell, y Paul Aron (en lugar de Hülkenberg) hizo una buena tanda de ensayos y se ubicó en el sexto lugar por encima del piloto brasileño Gabriel Bortoletto, el titular en el pista de Audi. Fornaroli hizo lo propio con el monoplaza de Lando en McLaren, ubicándose en el quinto lugar.

Una práctica llena de novatos

La primera práctica libre tuvo la particularidad de tener a siete pilotos de reserva girando para sumar kilómetros y obtener la Superlicencia que permite conducir en la Fórmula 1. La normativa de la FIA exige que cada equipo debe alinear a un piloto novato en cuatro sesiones de entrenamientos libres 1 (FP1) a lo largo de la temporada con el objetivo de aportar a su trayectoria profesional.

En la primera sesión el Gran Premio de Barcelona, Ayumu Iwasa reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull; Leonardo Fornaroli por Lando Norris en McLaren; Dino Beganovic por Lewis Hamilton en Ferrari; Frederik Vesti por Kimi Antonelli en Mercedes; Colton Herta por Checo Pérez en Cadillac; Luke Browning por Álex Albon en Williams; y Paul Aron por Nico Hülkenberg en Audi.

Browning tuvo problemas con el Williams de Albon y se perdió toda la práctica buscando solucionar los inconvenientes en los pits con los ingenieros.

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