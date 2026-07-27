Como no podía tener un auto, inventó una moto de madera con motor de 2.000 W para ir a la universidad

En situaciones difíciles, el ingenio humano no deja de sorprender. Este invento es un claro ejemplo de ello. Un estudiante de Ingeniería Mecánica creó una moto única para resolver sus necesidades de transporte.
Como muchos universitarios, Reed Curry no tenía los recursos económicos para comprar y mantener un automóvil. Necesitaba una forma eficiente y accesible de desplazarse por la ciudad, por lo que optó por la construcción su propio vehículo.
No tenía dinero para un auto e inventó una motocicleta de madera que parece salida de una película
El invento fue desarrollado mientras estudiaba en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, en Daytona Beach, Florida. Lo más llamativo de la construcción de la motocicleta es que el chasis y la estructura que soportan el peso del conductor no están hechos de metal, sino de vigas de madera de cedro. Este material fue elegido por ser ligero, resistente a la humedad y fácil de trabajar.
Para su construcción, Curry cortó las vigas de cedro hasta darles la forma alargada característica de una motocicleta. Luego unió las piezas mediante pernos pasantes y placas metálicas de refuerzo, lo que permitió que la estructura soportara el peso del conductor y las fuerzas de torsión generadas durante la conducción. Además, incorporó ruedas comerciales con neumáticos para calle y un sistema de frenos hidráulicos convencionales que garantiza un frenado seguro.
Con solo madera, creatividad e ingeniería creó la motocicleta que llamó la atención del mundo
Para este invento en lugar de utilizar un motor de gasolina, que genera altas temperaturas y vibraciones poco compatibles con una estructura de madera, optó por un sistema de propulsión eléctrica.
La motocicleta está equipada con un motor de 2.000 W conectado a la rueda trasera, una batería de litio-ferrofosfato (LiFePO), reconocida por su estabilidad y seguridad, y un sistema de frenado regenerativo que recupera parte de la energía durante la desaceleración para recargar la batería.
El invento se completa con soluciones prácticas para el día a día. Incorpora un sistema eléctrico auxiliar de 12 voltios que alimenta potentes faros led delanteros para la conducción nocturna, un puerto de carga USB y una caja de almacenamiento plástica en la parte trasera que funciona como maletero.
En pocas palabras
- yInvento estudiantil: Un estudiante de Ingeniería Mecánica creó una moto única utilizando madera de cedro.
- Diseño innovador: El chasis y la estructura principal de la motocicleta están construidos con vigas de cedro, un material ligero y resistente.
- Propulsión eléctrica: La moto cuenta con un motor de 2.000 W y una batería de litio-ferrofosfato, evitando el uso de motores de gasolina.