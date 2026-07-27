Como no podía tener un auto, inventó una moto de madera con motor de 2.000 W para ir a la universidad

Para su construcción, Curry cortó las vigas de cedro hasta darles la forma alargada característica de una motocicleta. Luego unió las piezas mediante pernos pasantes y placas metálicas de refuerzo, lo que permitió que la estructura soportara el peso del conductor y las fuerzas de torsión generadas durante la conducción. Además, incorporó ruedas comerciales con neumáticos para calle y un sistema de frenos hidráulicos convencionales que garantiza un frenado seguro.

Con solo madera, creatividad e ingeniería creó la motocicleta que llamó la atención del mundo

Para este invento en lugar de utilizar un motor de gasolina, que genera altas temperaturas y vibraciones poco compatibles con una estructura de madera, optó por un sistema de propulsión eléctrica.

La motocicleta está equipada con un motor de 2.000 W conectado a la rueda trasera, una batería de litio-ferrofosfato (LiFePO), reconocida por su estabilidad y seguridad, y un sistema de frenado regenerativo que recupera parte de la energía durante la desaceleración para recargar la batería.

El invento se completa con soluciones prácticas para el día a día. Incorpora un sistema eléctrico auxiliar de 12 voltios que alimenta potentes faros led delanteros para la conducción nocturna, un puerto de carga USB y una caja de almacenamiento plástica en la parte trasera que funciona como maletero.