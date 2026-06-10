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Franco Colapinto, optimista a días del Gran Premio de Barcelona

Franco Colapinto, piloto de Alpine, habló en la previa del Gran Premio de Barcelona. El argentino se mostró optimista de cara al fin de semana

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Franco Colapinto tiene todo listo para saltar a la pista en el GP de Barcelona.

Franco Colapinto tiene todo listo para saltar a la pista en el GP de Barcelona.

La Fórmula 1 continúa su recorrido por el continente europeo, donde Franco Colapinto afrontará un nuevo desafío a bordo de su Alpine. La cita será en el circuito de Barcelona. El fin de semana resulta fundamental para la escudería, ya que representa la primera oportunidad de la temporada para regresar a un trazado donde ya giraron con sus nuevos monoplazas.

El exigente trazado español servirá como una referencia directa para evaluar de manera precisa la evolución real del modelo A526. Los distintos equipos de la Máxima arriban a esta instancia con mayor cantidad de información técnica.

Gran Premio de Barcelona

Franco Colapinto habló en la previa de una nueva carrera

Luego de experimentar un fin de semana complejo en el Gran Premio de Mónaco, donde no logró avanzar posiciones y quedó marginado de la disputa directa por la zona de puntos, Franco Colapinto enfoca sus esfuerzos en el próximo compromiso: “Ahora que empezó la temporada europea, las carreras van a ser mucho más seguidas; volvemos a Barcelona trabajando fuerte para regresar más fuertes”.

El circuito catalán se destaca como uno de los principales bancos de prueba de la era moderna de la Fórmula 1 debido a su variada tipología de curvas. Frente a esta situación, el piloto de Alpine manifestó: "Por primera vez este año estamos corriendo en un circuito donde tenemos mucho conocimiento con el A526 por los test que hicimos en enero. Los autos evolucionaron muchísimo desde entonces y obviamente sabemos mucho más sobre estas regulaciones, así que será muy interesante salir a pista el viernes y ver las mejoras que hicimos en poco tiempo”.

Colapinto arrastra antecedentes valiosos en este escenario dentro de las categorías formativas: “Disfruto el circuito y tuve podios acá en muchos de los campeonatos en los que corrí, así que voy a usar esas buenas experiencias para extraer el máximo en cada sesión”.

colapinto 1

Calendario del GP de Barcelona

La actividad para el Gran Premio de Barcelona irá de viernes a domingo:

Viernes 12 de junio

  • Práctica libre 1: 8.30
  • Práctica libre 2: 12.00

Sábado 13 de junio

  • Práctica libre 3: 7.30
  • Clasificación: 11.00

Domingo 14 de junio

  • Carrera: 10.00

La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo a través de las señales de Fox Sports y por la plataforma de streaming Disney+ Premium.

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