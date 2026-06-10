Franco Colapinto, optimista a días del Gran Premio de Barcelona

El circuito catalán se destaca como uno de los principales bancos de prueba de la era moderna de la Fórmula 1 debido a su variada tipología de curvas. Frente a esta situación, el piloto de Alpine manifestó: "Por primera vez este año estamos corriendo en un circuito donde tenemos mucho conocimiento con el A526 por los test que hicimos en enero. Los autos evolucionaron muchísimo desde entonces y obviamente sabemos mucho más sobre estas regulaciones, así que será muy interesante salir a pista el viernes y ver las mejoras que hicimos en poco tiempo”.

Colapinto arrastra antecedentes valiosos en este escenario dentro de las categorías formativas: “Disfruto el circuito y tuve podios acá en muchos de los campeonatos en los que corrí, así que voy a usar esas buenas experiencias para extraer el máximo en cada sesión”.

colapinto 1

Calendario del GP de Barcelona

La actividad para el Gran Premio de Barcelona irá de viernes a domingo:

Viernes 12 de junio

Práctica libre 1: 8.30

Práctica libre 2: 12.00

Sábado 13 de junio

Práctica libre 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 14 de junio

Carrera: 10.00

La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo a través de las señales de Fox Sports y por la plataforma de streaming Disney+ Premium.