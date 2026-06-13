Teqüé presentó su nueva camiseta y recibirá a Liceo con TV en vivo por El Siete

Teqüé Rugby Club presentó en sociedad la nueva indumentaria y sus sponsors que estrenará este sábado cuando reciba a Liceo por la 3ra fecha del Top 8 del Regional del Oeste y con TV en vivo por El Siete.
En el salón Los Cerros del Hotel Hilton el club de General Ortega reunió a jugadores, dirigentes e invitados para presentar su indumentaria de la marca Flash y a las empresas que acompañan al club durante esta temporada 2026 tanto en rugby como el hockey sobre césped femenino.
El presidente Franco Morsucci agradeció a todos los presentes, destacó el trabajo diario de dirigentes, entrenadores y managers del club y resaltó la importancia del apoyo de empresas como Banco Supervielle, Imperial, Mediterráneo, Edemsa, Vía Victoria, Hormiserv, Sabrostar, P&L Neumáticos, Genco Elec y el propio Hotel Hilton, entre otras.
Además de representantes de las ramas A y B de hockey sobre césped femenino estuvieron algunos de los jugadores que este sábado desde las 15.30 recibirán a Liceo en el partido televisado por El Siete, en vivo.
Se juega la 3ra fecha del Top 8 del Regional del Oeste
Teqüé y Liceo jugarán desde las 15.30, en General Ortega, el partido saliente de la 3ra fecha del Top 8, la máxima categoría del Torneo Regional del Oeste.
La fecha se completa con otros 3 encuentros que comenzarán en el mismo horario: Banco Mendoza vs. Los Tordos, Mendoza RC vs. Universitario de San Juan y Marista vs. San Juan RC.
Jugadas dos fechas Los Tordos lidera con 8 puntos, Mendoza RC tiene 7, Liceo 6, Marista y San Juan RC 5, Banco Mendoza 4 y cierran con un punto Teqüé y Uni de San Juan.