Teqüé presentó su nueva camiseta y recibirá a Liceo con TV en vivo por El Siete

Además de representantes de las ramas A y B de hockey sobre césped femenino estuvieron algunos de los jugadores que este sábado desde las 15.30 recibirán a Liceo en el partido televisado por El Siete, en vivo.

Se juega la 3ra fecha del Top 8 del Regional del Oeste

Teqüé y Liceo jugarán desde las 15.30, en General Ortega, el partido saliente de la 3ra fecha del Top 8, la máxima categoría del Torneo Regional del Oeste.

La fecha se completa con otros 3 encuentros que comenzarán en el mismo horario: Banco Mendoza vs. Los Tordos, Mendoza RC vs. Universitario de San Juan y Marista vs. San Juan RC.

Jugadas dos fechas Los Tordos lidera con 8 puntos, Mendoza RC tiene 7, Liceo 6, Marista y San Juan RC 5, Banco Mendoza 4 y cierran con un punto Teqüé y Uni de San Juan.