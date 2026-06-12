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Superliga de Básquetbol: Anzorena y Rivadavia Básquet ya están en las semifinales del torneo Apertura

Anzorena y Rivadavia barrieron su serie de la Superliga de Básquetbol. Este viernes definen Huracán- Atenas y San José- Godoy Cruz- San José

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Anzorena barrió la serie ante Club San martín y ya está en las semifinales del Torneo Apertura de la Superliga de Bäsquetbol.

Anzorena barrió la serie ante Club San martín y ya está en las semifinales del Torneo Apertura de la Superliga de Bäsquetbol.

El equipo que lideró la fase regular del Torneo Apertura de la Superliga de Básquetbol de la federación local, Asociación Deportiva Anzorena; como su escolta, Rivadavia Básquet, ganaron 2-0 sus series de cuartos de final y esperan rivales para las semifinales.

En los playoffs del Apertura, Anzorena barrió 2-0 sus compromisos con del clásico barrial contra Club General San Martín -Pacífico-, con triunfos de local (68-66), y de visitante (89-71), para meterse entre los cuatros mejores. Por su parte Rivadavia Básquet, superó en casa a Israelita Macabi (81 a 73), y en el Tempo Celeste (83-78).

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Rivadavia Básquet. El quinteto naranja ganó la serie contra Macabi y está en las semifinales del Torneo Apertura de la Superliga de Básquetbol.

Rivadavia Básquet. El quinteto naranja ganó la serie contra Macabi y está en las semifinales del Torneo Apertura de la Superliga de Básquetbol.

Este viernes buscaban el pasaje Huracán- Atenas y San José- Godoy Cruz

Este viernes a la noche se enfrentaban las otras dos series de cuarto de final del Torneo Apertura. En el estadio Vicente Polimeni Huracán Las Heras recibía a Atenas Sport Club. En el primer encuentro el Apache dio la sorpresa derrotando a domicilio al Globito 75-65. Este miércoles Huracán le devolvió atenciones y se impuso 95-91, para forzar el tercer encuentro.

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Huracán Las Heras sorprendió en el Pozo Apache y define la serie en el Polimeni.

Huracán Las Heras sorprendió en el Pozo Apache y define la serie en el Polimeni.

El duelo al mejor de tres entre la Unión Deportiva San José y Godoy Cruz Antonio Tomba quedó igualada luego del éxito como local del Expreso 91 a 76. Pese a la buena ventaja, no pudo definir de visitante, y San José se hizo fuerte en casa, ganando 83-72, para ir al tercer juego en el Anexo tombino.

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San José se hizo fuerte en su estadio de calle Bandera de los Andes y forzó tercer partido a Godoy Cruz.

San José se hizo fuerte en su estadio de calle Bandera de los Andes y forzó tercer partido a Godoy Cruz.

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