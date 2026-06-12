El equipo que lideró la fase regular del Torneo Apertura de la Superliga de Básquetbol de la federación local, Asociación Deportiva Anzorena; como su escolta, Rivadavia Básquet, ganaron 2-0 sus series de cuartos de final y esperan rivales para las semifinales.
Superliga de Básquetbol: Anzorena y Rivadavia Básquet ya están en las semifinales del torneo Apertura
Anzorena y Rivadavia barrieron su serie de la Superliga de Básquetbol. Este viernes definen Huracán- Atenas y San José- Godoy Cruz- San José
En los playoffs del Apertura, Anzorena barrió 2-0 sus compromisos con del clásico barrial contra Club General San Martín -Pacífico-, con triunfos de local (68-66), y de visitante (89-71), para meterse entre los cuatros mejores. Por su parte Rivadavia Básquet, superó en casa a Israelita Macabi (81 a 73), y en el Tempo Celeste (83-78).
Este viernes buscaban el pasaje Huracán- Atenas y San José- Godoy Cruz
Este viernes a la noche se enfrentaban las otras dos series de cuarto de final del Torneo Apertura. En el estadio Vicente Polimeni Huracán Las Heras recibía a Atenas Sport Club. En el primer encuentro el Apache dio la sorpresa derrotando a domicilio al Globito 75-65. Este miércoles Huracán le devolvió atenciones y se impuso 95-91, para forzar el tercer encuentro.
El duelo al mejor de tres entre la Unión Deportiva San José y Godoy Cruz Antonio Tomba quedó igualada luego del éxito como local del Expreso 91 a 76. Pese a la buena ventaja, no pudo definir de visitante, y San José se hizo fuerte en casa, ganando 83-72, para ir al tercer juego en el Anexo tombino.