Superliga de Básquetbol: Anzorena y Rivadavia Básquet ya están en las semifinales del torneo Apertura

En los playoffs del Apertura, Anzorena barrió 2-0 sus compromisos con del clásico barrial contra Club General San Martín -Pacífico-, con triunfos de local (68-66), y de visitante (89-71), para meterse entre los cuatros mejores. Por su parte Rivadavia Básquet, superó en casa a Israelita Macabi (81 a 73), y en el Tempo Celeste (83-78).

basquet-apertura-rivadavia-macabi Rivadavia Básquet. El quinteto naranja ganó la serie contra Macabi y está en las semifinales del Torneo Apertura de la Superliga de Básquetbol.

Este viernes buscaban el pasaje Huracán- Atenas y San José- Godoy Cruz

Este viernes a la noche se enfrentaban las otras dos series de cuarto de final del Torneo Apertura. En el estadio Vicente Polimeni Huracán Las Heras recibía a Atenas Sport Club. En el primer encuentro el Apache dio la sorpresa derrotando a domicilio al Globito 75-65. Este miércoles Huracán le devolvió atenciones y se impuso 95-91, para forzar el tercer encuentro.