Por el primer juego de la serie al mejor de tres por los cuartos de final del torneo Apertura de la Superliga de Básquetbol que organiza la Federación de Básquet de Mendoza, este viernes por la noche sacaron ventaja Anzorena, Godoy Cruz, Rivadavia y Atenas.
La Superliga de Básquetbol arrancó los cuartos de final con tres triunfos locales y uno de visitante
En los playoffs de la Superliga de Básquetbol local, Anzorena, Godoy Cruz Antonio Tomba y Rivadavia ganaron en casa. Atenas obtuvo el único triunfo visitante
Tres locales y un visitante iniciaron los cuartos de final de la Superliga
La Asociación Deportiva Anzorena (ADA) se impuso en su estadio de calle Olascoaga, en la Sexta Sección, por apenas por un doble sobre su vecino Club General San Martín (Pacífico) por 68-66). Los parciales fueron de 24-20; 39-43 y 52-52.
El máximo anotador del encuentro fue José Azuaje (ADA), con 16 puntos, seguido de sus compañeros Manuel Puente (15), y José Allub (14), figura del encuentro. En la visita se destacó Christian Páez (14).
En el anexo del Club Godoy Cruz, el Tomba (segundo en la fase regular) sacó buena ventaja sobre la Unión Deportiva San José al triunfar por 91 a 76.
El máximo anotador del encuentro fue Gastón Guevara, de San José, con 31 tantos. Para los ganadores, Federico Harina aportó 24 anotaciones.
En un apabullante último cuarto, Rivadavia Basquet justificó su triunfo en el estadio Profesor Leopoldo Brozovix del Este mendocino por 81 a 73 sobre el último campeón, Israelita Macabi.
Francisco Llanos, con 25 puntos, fue el máximo anotado naranja y del partido, acompañado por el MVP del juego, Tobías Cravero (17). En la visita se destacó Lucas Reyes y Tomás Sandes (ambos con 17 anotaciones).
El único triunfo visitante fue para Atenas Sport Club que derrotó a Huracán Las Heras por 75-65 (parciales de 20-16, 48-39, y 60-57), con una gran actuación en la parte final, redondeando la victoria en el estadio Polimeni (sin público visitante).
El máximo anotador fue Martín Irrutia (20), de Huracán; y el MVP, Agustín Blanco (18), de Atenas.
Cuándo se juegan las revanchas de cuartos de final del Apertura
Los segundos encuentros de la serie -al mejor de tres- será con cambio de localía, y todos se disputarán el próximo martes (9/6) desde las 21.30.
- General San Martín- Anzorena: estadio Juan de Casas (en caso de 3° partido: 12/6 - 21.30 en Anzorena)
- Unión Deportiva San José- Godoy Cruz A.T.: estadio Mario Diaz (en caso de 3° partido: 12/6 - 21.30 en Godoy Cruz)
- Israelita Macabi- Rivadavia Básquet: estadio Macabi (en caso de 3° partido: 12/6- 21.30 en Rivadavia)
- Atenas Sport Club- Huracán Las Heras: estadio Nelson Pedemonte (en caso de 3° partido: 12/6 - 21.30 en estadio Vicente Polimeni)