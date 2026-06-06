La Superliga de Básquetbol arrancó los cuartos de final con tres triunfos locales y uno de visitante

En el anexo del Club Godoy Cruz, el Tomba (segundo en la fase regular) sacó buena ventaja sobre la Unión Deportiva San José al triunfar por 91 a 76.

bsaquet-superliga-huracan-atenas-blanco Agustín Blanco fue el MVP del triunfo de visitante de Atenas sobre Huracán Las Heras.

El máximo anotador del encuentro fue Gastón Guevara, de San José, con 31 tantos. Para los ganadores, Federico Harina aportó 24 anotaciones.

En un apabullante último cuarto, Rivadavia Basquet justificó su triunfo en el estadio Profesor Leopoldo Brozovix del Este mendocino por 81 a 73 sobre el último campeón, Israelita Macabi.

Francisco Llanos, con 25 puntos, fue el máximo anotado naranja y del partido, acompañado por el MVP del juego, Tobías Cravero (17). En la visita se destacó Lucas Reyes y Tomás Sandes (ambos con 17 anotaciones).

El único triunfo visitante fue para Atenas Sport Club que derrotó a Huracán Las Heras por 75-65 (parciales de 20-16, 48-39, y 60-57), con una gran actuación en la parte final, redondeando la victoria en el estadio Polimeni (sin público visitante).

El máximo anotador fue Martín Irrutia (20), de Huracán; y el MVP, Agustín Blanco (18), de Atenas.

Cuándo se juegan las revanchas de cuartos de final del Apertura

Los segundos encuentros de la serie -al mejor de tres- será con cambio de localía, y todos se disputarán el próximo martes (9/6) desde las 21.30.