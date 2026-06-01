Superliga de Básquetbol: ya están definidos los cruces de cuartos de final del Torneo Apertura

La Federación de Básquet de Mendoza (FBPM) aún no tiene la confirmación del inicio d elas series de playoffs, pero se estima que será el jueves o viernes de esta semana.

Los cuatro ganadores volverán a reubicarse teniendo en cuenta la tabla de la fase regular para definir quiénes tendrán ventaja de localía en las semifinales (también al mejor de tres juegos). Los dos ganadores serán los elegidos para disputar el título del Torneo Apertura. Este se jugará en cancha neutral y al mejor de tres juegos.

El 9.º y 10° puesto fueron para Andes Talleres y Atlético Club San Martin. Ambos terminaron su participación hasta el Clausura.

El puesto 11.º es para la Municipalidad de Junín. Este jugará la reválida, contra el subcampeón del Torneo de Ascenso.

El último de la tabla general, en este caso, Municipalidad de San Carlos, desciende al Torneo de Ascenso para el Clausura.

Fuente: Prensa FBPM