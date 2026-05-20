Murió Carey Scurry, el "Jordan Borracho" que llegó a la NBA y brilló en Mendoza jugando para Regatas

Con sus 2,01, el alero tuvo un extenso derrotero por distintas ligas en Europa hasta llegar a GEPU, en San Luis, donde fue finalista de la Liga Nacional, justo antes de arribar a Mendoza para jugar el TNA de la temporada 1993 con el gran equipo que armó Regatas y estuvo al borde del ascenso a la Liga.

De aquel paso por nuestra provincia se dividen en porcentajes similares los elogios por su juego y las historias fuera de la cancha donde nunca dejaba de sorprender por tomar cantidades industriales de cerveza, antes de un partido o en un entrenamiento, o llegar tarde incluso a un viaje de regreso a Mendoza después de un partido.

En 1995, tras su salida del club del Lago, Scurry jugó en Ferro Carril Oeste donde fue compañero de un joven Luis Scola y terminó su temporada tras ser expulsado y suspendido por pegarle una patada en el culo a un árbitro.

"Lo peor que te puede pasar es verte reflejado en la mirada imparcial de otra persona", decía la descripción de las memorias de Scurry quien también jugó en Brasil y Chile, donde fue campeón e ídolo en Colo Colo antes de dejar de jugar y retornar a Estados Unidos, más precisamente a su ciudad natal, Brooklyn, donde recibió una pensión de la NBA y participó de un programa social para difundir el básquetbol en los barrios.

En 2024 publicó sus memorias, "A Hoopster's Journey", dando cuenta de sus tiempos como jugador y su lucha contra el abuso de sustancias y otros vicios fuera de las canchas.

Este lunes, una publicación en Facebook de su hermano menor Moses, anunció que había fallecido a los 63 años dejando el recuerdo de un talento tan grande como su indisciplina.