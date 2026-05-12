Conmoción en la NBA: falleció Brandon Clarke con solo 29 años

Brandon Clarke Con 29 años se convirtió en un histórico en la NBA.

Una partida que conmociona a la NBA

La noticia fue anunciada por la agencia de Clarke, Priority Sports: "Estamos completamente devastados por el fallecimiento de Brandon Clarke. Aquí era profundamente querido por todos nosotros, y por todas las personas cuyas vidas tocó. Era el alma más gentil, siempre el primero en estar ahí para todos sus amigos y su familia".

"Era único en la alegría que aportaba a quienes formaban parte de su vida. Es imposible expresar con palabras cuánto se le va a echar de menos. Te queremos, BC", manifestó la agencia del deportista.

En un comunicado los Memphis Grizzlies se sumaron a la despedida: "Estamos devastados ante la trágica noticia del fallecimiento de Brandon Clarke. Fue un gran compañero e incluso mejor persona que impactó en la organización y en la comunidad de Memphis de una forma que no será olvidada".

"Queremos expresar nuestras condolencias a toda la familia y sus seres queridos en un momento tan complicado", manifestó el equipo de Tennessee, Estados Unidos.

La NBA también mostró sus condolencias y destacó en un comunicado oficial que sus pensamientos están con "la familia de Brandon, sus amigos y toda la organización de los Grizzlies".

Embed NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Memphis Grizzlies forward Brandon Clarke:



“We are devastated to learn of the passing of Brandon Clarke. As one of the longest-tenured members of the Grizzlies, Brandon was a beloved… pic.twitter.com/ZjxXtIycwl — NBA (@NBA) May 12, 2026

"Estamos consternados al conocer la noticia del fallecimiento de Brandon Clarke. Clarke era uno de los jugadores que llevaba más tiempo en los Grizzlies, siendo un compañero muy apreciado y un líder que jugaba al baloncesto con una gran pasión", agregaron desde la Asociación que nuclea el básquet del país del norte.

Brandon Clarke - NBA Brandon Clarke estuvo 7 años jugando al máximo nivel en la NBA.

Una carrera en la NBA marcada por las lesiones

Con 29 años Clarke disputó siete temporadas en la NBA defendiendo los colores de Memphis Grizzlies forjando su carrera como un jugador clave en la rotación; por el momento no se reveló la causa oficial de su fallecimiento.

Se trataba de un ala-pívot enérgico que se destacaba por su fuerza física y su intensidad en el rebote; en la actual temporada sufrió una sinovitis en la rodilla por la cual tuvo que operarse por lo que solo disputó dos partidos antes que una nueva lesión lo dejara fuera de las canchas desde diciembre de 2025.

Antes había sufrido un esguince grave en el ligamento cruzado posterior en 2024 y la ruptura del tendón de Aquiles en marzo de 2023, lo que afectó su habitual desempeño en la NBA.

Sus estadísticas hablan por si solas, ya que promedió:

10.2 puntos.

5.5 en rebotes.

Más allá de los problemas físicos, se vio envuelto en una situación legal el 1 de abril de 2026, cuando fue arrestado en Arkansas bajo cargos por posesión de una sustancia controlada, exceso de velocidad e intento de fuga. Desde su entorno aseguran que las lesiones tuvieron impacto en su vida personal, aunque por el momento no hay novedades sobre la causa de su fallecimiento.