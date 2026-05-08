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Oklahoma City Thunder tiene ventaja ante los Lakers y sigue en busca del bicampeonato en la NBA

Oklahoma City Thunder está decidido a no dejar dudas en su camino hacia la defensa del título la NBA y superó a Los Angeles Lakers extendiendo su invicto en los playoffs.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Oklahoma esta invicto en la postemporada.

Oklahoma esta invicto en la postemporada.

Oklahoma City Thunder está decidido a no dejar dudas en su camino hacia la defensa del título la NBA y en una exhibición de básquetbol superó a Los Angeles Lakers por 125-107, extendiendo su invicto en los playoffs a un impresionante 6-0.

Lo que comenzó como un duelo parejo en la primera mitad terminó convirtiéndose en un monólogo del Thunder. Sus figuras, Shai Gilgeous-Alexander y Chet Holmgren lideraron el ataque con 22 puntos cada uno, pero Holmgren, además, fue un muro, condicionando los intentos de unos Lakers que sufrieron para encontrar tiros cómodos cerca del aro.

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Nadie puede con Oklahoma City Thunder en la NBA.

Nadie puede con Oklahoma City Thunder en la NBA.

Sin embargo, la verdadera pesadilla para el equipo angelino fueron los suplentes de Oklahoma. La irrupción de Ajay Mitchell (20 puntos) y la puntería de Jaren McCain (18 puntos) permitieron que el Thunder mantuviera una intensidad imposible de seguir para el experimentado conjunto de California, especialmente en las transiciones defensivas.

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LeBron James predica en el desierto

Por el lado de los Lakers, la resistencia tuvo nombres propios: Austin Reaves fue el máximo anotador del encuentro con 31 puntos, manteniendo a su equipo a flote y LeBron James firmó una sólida actuación con 28 unidades, pero la acumulación de pérdidas y el desgaste físico ante la defensa rival terminaron por pasar factura.

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LeBron no pudo hacer mucho ante un rival superior.

LeBron no pudo hacer mucho ante un rival superior.

A medida que avanzaba el tercer cuarto, la brecha en el marcador se volvió insalvable. Los Lakers no encontraron respuesta ante el favorito, que castigó cada error con puntos de contragolpe y una eficacia letal desde la línea de tres puntos.

Lo que viene entre Oklahoma City Thunder y Los Ángeles Lakers

Con la serie 2-0 a favor de Oklahoma City, la presión se traslada ahora al Crypto.com Arena donde los Lakers están obligados a ganar el Juego 3 este sábado para evitar quedar al borde de la eliminación (el temido 0-3).

Los playoffs de la NBA 2025/26

Conferencia Este

  • Detroit Pistons 2 - Cleveland Cavaliers 0 (tercer partido este viernes 8/5)
  • New York Knicks 2 - Philadelphia 76ers 0 (tercer partido este sábado)

Conferencia Oeste

  • Oklahoma City Thunder 2 - Los Ángeles Lakers 0 (tercer partido este sábado 9/5).
  • San Antonio Spurs 1 - Minnesota Timberwolves 1 (tercer partido este viernes 8/5)

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