Oklahoma City Thunder tiene ventaja ante los Lakers y sigue en busca del bicampeonato en la NBA

Oklahoma City Thunder está decidido a no dejar dudas en su camino hacia la defensa del título la NBA y en una exhibición de básquetbol superó a Los Angeles Lakers por 125-107, extendiendo su invicto en los playoffs a un impresionante 6-0.
Oklahoma City Thunder está decidido a no dejar dudas en su camino hacia la defensa del título la NBA y en una exhibición de básquetbol superó a Los Angeles Lakers por 125-107, extendiendo su invicto en los playoffs a un impresionante 6-0.
Lo que comenzó como un duelo parejo en la primera mitad terminó convirtiéndose en un monólogo del Thunder. Sus figuras, Shai Gilgeous-Alexander y Chet Holmgren lideraron el ataque con 22 puntos cada uno, pero Holmgren, además, fue un muro, condicionando los intentos de unos Lakers que sufrieron para encontrar tiros cómodos cerca del aro.
Sin embargo, la verdadera pesadilla para el equipo angelino fueron los suplentes de Oklahoma. La irrupción de Ajay Mitchell (20 puntos) y la puntería de Jaren McCain (18 puntos) permitieron que el Thunder mantuviera una intensidad imposible de seguir para el experimentado conjunto de California, especialmente en las transiciones defensivas.
Por el lado de los Lakers, la resistencia tuvo nombres propios: Austin Reaves fue el máximo anotador del encuentro con 31 puntos, manteniendo a su equipo a flote y LeBron James firmó una sólida actuación con 28 unidades, pero la acumulación de pérdidas y el desgaste físico ante la defensa rival terminaron por pasar factura.
A medida que avanzaba el tercer cuarto, la brecha en el marcador se volvió insalvable. Los Lakers no encontraron respuesta ante el favorito, que castigó cada error con puntos de contragolpe y una eficacia letal desde la línea de tres puntos.
Con la serie 2-0 a favor de Oklahoma City, la presión se traslada ahora al Crypto.com Arena donde los Lakers están obligados a ganar el Juego 3 este sábado para evitar quedar al borde de la eliminación (el temido 0-3).
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