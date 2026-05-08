Oklahoma City Thunder tiene ventaja ante los Lakers y sigue en busca del bicampeonato en la NBA

Sin embargo, la verdadera pesadilla para el equipo angelino fueron los suplentes de Oklahoma. La irrupción de Ajay Mitchell (20 puntos) y la puntería de Jaren McCain (18 puntos) permitieron que el Thunder mantuviera una intensidad imposible de seguir para el experimentado conjunto de California, especialmente en las transiciones defensivas.

Embed - LAKERS SUFRE DOLOROSA DERROTA 107-125 vs THUNDER en Juego 2. Pone 2-0 serie semifinal NBA | Resumen

LeBron James predica en el desierto

Por el lado de los Lakers, la resistencia tuvo nombres propios: Austin Reaves fue el máximo anotador del encuentro con 31 puntos, manteniendo a su equipo a flote y LeBron James firmó una sólida actuación con 28 unidades, pero la acumulación de pérdidas y el desgaste físico ante la defensa rival terminaron por pasar factura.

lakers nba LeBron no pudo hacer mucho ante un rival superior.

A medida que avanzaba el tercer cuarto, la brecha en el marcador se volvió insalvable. Los Lakers no encontraron respuesta ante el favorito, que castigó cada error con puntos de contragolpe y una eficacia letal desde la línea de tres puntos.

Lo que viene entre Oklahoma City Thunder y Los Ángeles Lakers

Con la serie 2-0 a favor de Oklahoma City, la presión se traslada ahora al Crypto.com Arena donde los Lakers están obligados a ganar el Juego 3 este sábado para evitar quedar al borde de la eliminación (el temido 0-3).

Los playoffs de la NBA 2025/26

Conferencia Este

Detroit Pistons 2 - Cleveland Cavaliers 0 (tercer partido este viernes 8/5)

New York Knicks 2 - Philadelphia 76ers 0 (tercer partido este sábado)

Conferencia Oeste