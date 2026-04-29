Manu Ginóbili reapareció en la NBA en un momento histórico para San Antonio Spurs

Keldon Johnson, jugador de los Spurs, recibió el premio al mejor sexto hombre de la temporada y este no dudó en compartirlo con Ginóbili quien había sido el último jugador de San Antonio ganador de ese mismo premio en la temporada 2007/08.

Aunque Manu suele asistir a los partidos del equipo, esta vez estuvo en el centro de la escena a pocos días de haberse cumplido 8 años de su último partido en la NBA que fue el 24 de abril del 2018 frente a Golden State Warriors.

Embed Keldon Johnson jugador de los Spurs, recibió anoche el premio al mejor sexto hombre de la temporada (NBA 6th Man of the Year) y este no dudó en compartirlo con Manu Ginobili (el último jugador ganador del premio con los Spurs), para el delirio del público pic.twitter.com/qJP8LLgda6 — NBA Para Todos (@EnLineaNBA) April 29, 2026

Cómo están los playoffs de la NBA

Conferencia Oeste

OKC Thunder 4 - Phoenix Suns 0.

San Antonio Spurs 4 - Portland Trail Blazers 1.

Denver Nuggets 3 - Minnesota Timberwolves 2 (juegan el 30 de abril).

Los Angeles Lakers 3 - Houston Rockets 1 (juegan el 29 de abril)

Conferencia Este