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Manu Ginóbili reapareció en la NBA en un momento histórico para San Antonio Spurs

Emanuel Ginóbili reapareció en la NBA y lo hizo en medio de un día muy especial para San Antonio Spurs, la franquicia en la que jugó durante 16 temporadas.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Manu fue ovacionado en San Antonio.

Manu fue ovacionado en San Antonio.

Emanuel Ginóbili reapareció en la NBA y lo hizo en medio de un día muy especial para San Antonio Spurs, la franquicia en la que jugó durante 16 temporadas y la que sigue vinculando.

En la previa del encuentro que el conjunto texano le ganó a Portland Trail Blazers para sentenciar 4-1 la serie de primera ronda de los playoffs, el argentino tuvo que salir al campo de juego para recibir la ovación de los fanáticos.

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Keldon Johnson, jugador de los Spurs, recibió el premio al mejor sexto hombre de la temporada y este no dudó en compartirlo con Ginóbili quien había sido el último jugador de San Antonio ganador de ese mismo premio en la temporada 2007/08.

Aunque Manu suele asistir a los partidos del equipo, esta vez estuvo en el centro de la escena a pocos días de haberse cumplido 8 años de su último partido en la NBA que fue el 24 de abril del 2018 frente a Golden State Warriors.

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Cómo están los playoffs de la NBA

Conferencia Oeste

  • OKC Thunder 4 - Phoenix Suns 0.
  • San Antonio Spurs 4 - Portland Trail Blazers 1.
  • Denver Nuggets 3 - Minnesota Timberwolves 2 (juegan el 30 de abril).
  • Los Angeles Lakers 3 - Houston Rockets 1 (juegan el 29 de abril)

Conferencia Este

  • Detroit Pistons 1 - Orlando Magic 3 (juegan el 29 de abril).
  • Boston Celtics 3 - Philadelphia 76ers 2 (juegan el 30 de abril).
  • New York Knicks 3 - Atlanta Hawks 2 (juegan el 30 de abril).
  • Cleveland Cavaliers 2 - Toronto Raptors 2 (juegan el 29 de abril).

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