Emanuel Ginóbili reapareció en la NBA y lo hizo en medio de un día muy especial para San Antonio Spurs, la franquicia en la que jugó durante 16 temporadas y la que sigue vinculando.
Manu Ginóbili reapareció en la NBA en un momento histórico para San Antonio Spurs
Emanuel Ginóbili reapareció en la NBA y lo hizo en medio de un día muy especial para San Antonio Spurs, la franquicia en la que jugó durante 16 temporadas.
En la previa del encuentro que el conjunto texano le ganó a Portland Trail Blazers para sentenciar 4-1 la serie de primera ronda de los playoffs, el argentino tuvo que salir al campo de juego para recibir la ovación de los fanáticos.
Keldon Johnson, jugador de los Spurs, recibió el premio al mejor sexto hombre de la temporada y este no dudó en compartirlo con Ginóbili quien había sido el último jugador de San Antonio ganador de ese mismo premio en la temporada 2007/08.
Aunque Manu suele asistir a los partidos del equipo, esta vez estuvo en el centro de la escena a pocos días de haberse cumplido 8 años de su último partido en la NBA que fue el 24 de abril del 2018 frente a Golden State Warriors.
Cómo están los playoffs de la NBA
Conferencia Oeste
- OKC Thunder 4 - Phoenix Suns 0.
- San Antonio Spurs 4 - Portland Trail Blazers 1.
- Denver Nuggets 3 - Minnesota Timberwolves 2 (juegan el 30 de abril).
- Los Angeles Lakers 3 - Houston Rockets 1 (juegan el 29 de abril)
Conferencia Este
- Detroit Pistons 1 - Orlando Magic 3 (juegan el 29 de abril).
- Boston Celtics 3 - Philadelphia 76ers 2 (juegan el 30 de abril).
- New York Knicks 3 - Atlanta Hawks 2 (juegan el 30 de abril).
- Cleveland Cavaliers 2 - Toronto Raptors 2 (juegan el 29 de abril).