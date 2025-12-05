Inicio Ovación Basquet Emanuel Ginóbili
Manu Ginóbili abrió el cajón de los recuerdos: el día que atrapó un murciélago, la hazaña de la Generación Dorada y la memoria de Kobe Bryant

Emanuel Ginóbili repasó algunos episodios épicos de su carrera con memorias de la Generación Dorada y Kobe Bryant, entre otros temas

Por Carolina Quiroga
Emanuel Ginóbili recordó episodios épicos de su carrera.

Emanuel Ginóbili, leyenda del básquetbol argentino, abrió el cajón de los recuerdos para repasar algunos de los episodios más emblemáticos de su carrera en la que no solo tuvo éxito en la memorable Generación Dorada con la Selección argentina de básquet sino que también conquistó la zona pintada de la NBA con San Antonio Spurs.

El recuerdo de la Generación Dorada y la admiración por Oberto

En una entrevista con la señal de ESPN, Manu Ginóbili repasó los logros de aquella emblemática legión de basquetbolistas (él incluido) que tuvo estrellas como Luis Scola, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Carlos Delfino, entre otros. Aparte de un vistoso juego, y de calidad, la Generación Dorada obtuvo importantes éxitos como la medalla dorada en Atenas 2004 (luego de derrotar a Estados Unidos en semifinales y a Italia en la final), la medalla de bronce en Pekín 2008, el subcampeonato en el Mundial de Estados Unidos 2002, el campeonato FIBA Américas 2011, entre otras cosas.

"Lo que logró Argentina con el oro olímpico en 2004 es un milagro, es inusual. Lo vamos a valorar siempre, es muy único", sostuvo Manu Ginóbili al respecto del icónico oro en Atenas 2004, certamen en el que fue elegido como MVP por la prensa que cubrió el torneo.

El bahiense también se refirió a Fabricio Oberto, pivot con el que compartió la Generación Dorada con la Selección argentina de Básquet y San Antonio Spurs (donde ganaron un anillo juntos en 2007). "Fabri (Oberto) es único, excepcional, dudo que haya otro tipo así. Es un personaje adorable".

El día que Ginóbili atrapó un un murciélago

En octubre de 2009, San Antonio Spurs se medía ante los Sacramento Kings por la NBA. En pleno juego, un murciélago irrumpió en la cancha y detuvo el juego por la imposibilidad de jugar con el animal sobrevolando por encima de los basquetbolistas. Mientras la mascota intentaba atraparlo con una red, Emanuel Ginóbili reaccionó con velocidad y golpeó al murciélago cuando éste pasaba a su lado provocando que se cayera al piso.

Allí, el bahiense lo tomó con sus manos y lo entregó para que se reanudara el partido con normalidad. Luego confesaría su error al sujetar al animal ya que este tipo de mamíferos pueden portar rabia o enfermedades. "No agarren murciélagos; no los aplasten ni los acerquen, porque algunos pueden transmitir enfermedades", declaró alguna vez.

En diálogo con ESPN, Ginóbili recordó entre risas: "Me dio muchísima credibilidad con los Sub 12, para ellos no hay título que importe más que haber agarrado un murciélago".

La memoria de Kobe Bryant

Ginóbili y Kobe Bryant se enfrentaron innumerable cantidad de veces en la grandes batallas de la NBA. Altos competidores en la cancha, luego se volvieron buenos amigos con un respeto mutuo de fondo por tantos años compartidos.

El dolor por la muerte de Kobe en 2020 dejó devastado al argentino en aquel entonces luego de conocerse la noticia de que el escolta de los Lakers había caído de un helicóptero en Los Ángeles perdiendo la vida junto a su hija "Gigi".

Kobe Bryant había declarado en algún momento: "Si Manu (Ginóbili) no hubiera estado ahí (NBA), tendría diez anillos. Siempre fue uno de mis jugadores favoritos para enfrentar. Es un competidor extremadamente inteligente". Ginóbili también lo recordó con cariño y aseguró: "Fue durísima la noticia en su momento. Kobe era un distinto, una bestia competitiva, un genio. Un talento desbordante. No era el arrogante que no reconocía al rival, era un distinto".

