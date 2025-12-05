Manu Ginóbili abrió el cajón de los recuerdos: el día que atrapó un murciélago, la hazaña de la Generación Dorada y la memoria de Kobe Bryant

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1996652579195863149?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1996652579195863149%7Ctwgr%5E8bc57e3318ef7155058cdd5bdb95b6005c7392a5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiariouno.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17649323072601672&partner=&hide_thread=false "ESTO ES UN MILAGRO. ES ALGO QUE SE DIO DE UNA MANERA QUE NO PODÉS ENTENDER", Manu Ginóbili habló de la Generación Dorada y así definió el logro en Atenas 2004.



El bahiense también se refirió a Fabricio Oberto, pivot con el que compartió la Generación Dorada con la Selección argentina de Básquet y San Antonio Spurs (donde ganaron un anillo juntos en 2007). "Fabri (Oberto) es único, excepcional, dudo que haya otro tipo así. Es un personaje adorable".

El día que Ginóbili atrapó un un murciélago

En octubre de 2009, San Antonio Spurs se medía ante los Sacramento Kings por la NBA. En pleno juego, un murciélago irrumpió en la cancha y detuvo el juego por la imposibilidad de jugar con el animal sobrevolando por encima de los basquetbolistas. Mientras la mascota intentaba atraparlo con una red, Emanuel Ginóbili reaccionó con velocidad y golpeó al murciélago cuando éste pasaba a su lado provocando que se cayera al piso.

Allí, el bahiense lo tomó con sus manos y lo entregó para que se reanudara el partido con normalidad. Luego confesaría su error al sujetar al animal ya que este tipo de mamíferos pueden portar rabia o enfermedades. "No agarren murciélagos; no los aplasten ni los acerquen, porque algunos pueden transmitir enfermedades", declaró alguna vez.

En diálogo con ESPN, Ginóbili recordó entre risas: "Me dio muchísima credibilidad con los Sub 12, para ellos no hay título que importe más que haber agarrado un murciélago".

La memoria de Kobe Bryant

Ginóbili y Kobe Bryant se enfrentaron innumerable cantidad de veces en la grandes batallas de la NBA. Altos competidores en la cancha, luego se volvieron buenos amigos con un respeto mutuo de fondo por tantos años compartidos.

El dolor por la muerte de Kobe en 2020 dejó devastado al argentino en aquel entonces luego de conocerse la noticia de que el escolta de los Lakers había caído de un helicóptero en Los Ángeles perdiendo la vida junto a su hija "Gigi".

Kobe Bryant había declarado en algún momento: "Si Manu (Ginóbili) no hubiera estado ahí (NBA), tendría diez anillos. Siempre fue uno de mis jugadores favoritos para enfrentar. Es un competidor extremadamente inteligente". Ginóbili también lo recordó con cariño y aseguró: "Fue durísima la noticia en su momento. Kobe era un distinto, una bestia competitiva, un genio. Un talento desbordante. No era el arrogante que no reconocía al rival, era un distinto".