Franco Colapinto tuvo una gran actuación en la primera práctica libre que lideró Lando Norris en el Gran Premio de Abu Dhabi

Comenzó la acción de la última carrera del año de la Fórmula 1 en el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi. En un fin de semana en que se definirá el campeonato de pilotos, este viernes se llevó a cabo la primera tanda de prácticas libres. ParaFranco Colapinto, la primera jornada de ensayos fue la mejor en lo que va del 2025 dado a que terminó en el décimo lugar y con buenos registros de tiempos a lo largo de todo el entrenamiento.
Lideró Lando Norris, lo secundó Max Verstappen y Franco Colapinto tuvo una gran práctica
Durante los primeros minutos de la primera práctica libre, la mayoría de los pilotos salieron a la pista delGran Premio de Abu Dhabi con el compuesto de neumaticos duros, a excepción deLando Norris (Mc Laren), que tuvo goma media y que se posicionó en el primer lugar desde el arranque. Franco Colapinto (que usó el mismo compuesto que el británico) se ubicó a medio segundo de la punta, en el décimo lugar.
Nico Hulkenberg (Sauber) dio la sorpresa y, a los 20 minutos de ensayos, registró una buena marca y desplazó a Norris del primer puesto. El liderazo fue cambiando de a momentos con la irrupción de Isaac Hadjar (Racing Bulls) y luego con la aparición del cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), con neumático blando.
Promediando la media hora de la primera tanda de entrenamientos, la mayoría de los pilotos cambió sus neumáticos a compuesto blando y medio, logrando bajar las marcas de tiempo. Franco Colapinto tuvo buena velocidad en los sectores 1 y 2, y escaló al séptimo lugar. Luego fue desplazado por los Mercedes, los Sauber y el Williams de Sainz.
De esta manera, el argentino se ubicó luego de 20 giros en el décimo lugar, en el final de la práctica, a tres décimas de la punta donde terminó finalmente ubicado Lando Norris con un tiempo de 1:24.485. Con este registro, el piloto de McLaren se convirtió en este Gran Premio de Abu Dhabi en el conductor que más veces dominó las prácticas libres 1 de la Fórmula 1 2025 con once liderazgos de 24 primeros ensayos.
Verstappen finalizó en segundo lugar y se avecina un gran fin de semana de ardua batalla en la pista por el campeonato de pilotos. Tercero se ubicó Charles Leclerc (Ferrari), cuarto Kimi Antonelli (Mercedes), quinto Hulkenberg, sexto Russell (Mercedes), séptimo Bortoletto (Sauber), octavo Bearman (Haas) y noveno Sainz (Williams).
Los novatos se ubicaron todos desde el décimo lugar en adelante. O'Ward, el mexicano reemplazante de Piastri, fue el mejor de los novatos con el logro del puesto once. Paul Aaron, el reemplazante de Gasly, ocupó el puesto 13 a una diferencia intermedia de Franco Colapinto.
Una primera práctica libre plagada de novatos en pista
No participaron nueve pilotos titulares de la primera práctica libre en Abu Dhabi: Pierre Gasly (el compañero de Franco Colapinto), Lance Stroll, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Liam Lawson, Lewis Hamilton y Álex Albon. Esto se debe a la normativa vigente de la FIA que establece que cada escudería debe permitir a sus pilotos novatos subirse a las monoplazas de los titulares dos veces al año en los entrenamientos libres. Se entiende como piloto novato a aquel que no haya participado a lo largo de su carrera en más de dos Grandes Premios del campeonato.
En el lugar de los nueve titulares participaron:
Paul Aron (por Gasly en Alpine), Jak Crawford (por Stroll en Aston Martin), Cian Shields (por Alonso en Aston Martin), Pato O’Ward (por Piastri en McLaren), Ryo Hirakawav(por Ocon en Haas), Ayumu Iwasa (por Lawson en Racing Bulls), Arthur Leclerc (hermano de Charles, por Hamilton en Ferrari) y Luke Browning (por Albon en Williams).