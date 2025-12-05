Franco Colapinto tuvo una gran actuación en la primera práctica libre que lideró Lando Norris en el Gran Premio de Abu Dhabi

Promediando la media hora de la primera tanda de entrenamientos, la mayoría de los pilotos cambió sus neumáticos a compuesto blando y medio, logrando bajar las marcas de tiempo. Franco Colapinto tuvo buena velocidad en los sectores 1 y 2, y escaló al séptimo lugar. Luego fue desplazado por los Mercedes, los Sauber y el Williams de Sainz.

De esta manera, el argentino se ubicó luego de 20 giros en el décimo lugar, en el final de la práctica, a tres décimas de la punta donde terminó finalmente ubicado Lando Norris con un tiempo de 1:24.485. Con este registro, el piloto de McLaren se convirtió en este Gran Premio de Abu Dhabi en el conductor que más veces dominó las prácticas libres 1 de la Fórmula 1 2025 con once liderazgos de 24 primeros ensayos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1996891270489559412&partner=&hide_thread=false Our final FP1 top three of the season



Norris

Verstappen

Leclerc #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Veevd0lNKs — Formula 1 (@F1) December 5, 2025

Verstappen finalizó en segundo lugar y se avecina un gran fin de semana de ardua batalla en la pista por el campeonato de pilotos. Tercero se ubicó Charles Leclerc (Ferrari), cuarto Kimi Antonelli (Mercedes), quinto Hulkenberg, sexto Russell (Mercedes), séptimo Bortoletto (Sauber), octavo Bearman (Haas) y noveno Sainz (Williams).

Los novatos se ubicaron todos desde el décimo lugar en adelante. O'Ward, el mexicano reemplazante de Piastri, fue el mejor de los novatos con el logro del puesto once. Paul Aaron, el reemplazante de Gasly, ocupó el puesto 13 a una diferencia intermedia de Franco Colapinto.

pisatri boxes Piastri debió ceder su butaca en la primera tanda de ensayos libres en Abu Dhabi por la reglamentación de la FIA.

Una primera práctica libre plagada de novatos en pista

No participaron nueve pilotos titulares de la primera práctica libre en Abu Dhabi: Pierre Gasly (el compañero de Franco Colapinto), Lance Stroll, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Liam Lawson, Lewis Hamilton y Álex Albon. Esto se debe a la normativa vigente de la FIA que establece que cada escudería debe permitir a sus pilotos novatos subirse a las monoplazas de los titulares dos veces al año en los entrenamientos libres. Se entiende como piloto novato a aquel que no haya participado a lo largo de su carrera en más de dos Grandes Premios del campeonato.

En el lugar de los nueve titulares participaron:

Paul Aron (por Gasly en Alpine), Jak Crawford (por Stroll en Aston Martin), Cian Shields (por Alonso en Aston Martin), Pato O’Ward (por Piastri en McLaren), Ryo Hirakawav(por Ocon en Haas), Ayumu Iwasa (por Lawson en Racing Bulls), Arthur Leclerc (hermano de Charles, por Hamilton en Ferrari) y Luke Browning (por Albon en Williams).

Cómo continúa el Gran Premio de Abu Dhabi

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libres 2: 10

Sábado 6 de diciembre

Prácticas Libres 3: 7.30

Clasificación: 11

Domingo 7 de diciembre

Carrera: 10