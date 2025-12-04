Está en Netflix y es una de las mejores series de ciencia ficción

Con un total de 20 capítulos divididos a lo largo de dos temporadas, la serie aparece como una de las recomendaciones más importantes del género en el catálogo de series y películas de Netflix. A pesar de haberse consolidado a través de las grandes reseñas de la crítica especializada, la plataforma decidió cancelar una tercera parte de esta historia, dejado un final con muchas preguntas.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2020, y desde entonces es una de las ofertas del género de ciencia ficción de toda la plataforma.

De que trata la serie de Netflix, Another Life

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de ciencia ficción de 20 capítulos, Another Life centra su historia en: "Después del aterrizaje de un artefacto misterioso, Niko Breckinridge lidera una misión interestelar para rastrear su punto de origen y establecer el primer contacto".

La serie supo reunir una cantidad de elementos completamente irresistibles para los suscriptores de Netflix.

Reparto de la serie de Netflix, Another Life

Katee Sackhoff como Niko Breckinridge

Justin Chatwin como Erik Wallace

Samuel Anderson como William

Elizabeth Ludlow como Cas Isakovic

A.J. Rivera como Bernie Martinez

Alexander Eling como Javier Almanzar

Alex Ozerov como Oliver Sokolov

JayR Tinaco como Zayn Petrossian

