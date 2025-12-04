Netflix cuenta con un catálogo de series y películas con relatos para todos los gustos. Con un total de 2 temporadas y 20 capítulos, una serie ha conseguido posicionarse como una de las principales ofertas del género de ciencia ficción en combinación con drama, sumando miles de reproducciones y compitiendo mano a mano con títulos de primer nivel: Another Life.
Está en Netflix y es una de las mejores series de ciencia ficción
La serie ha logrado convertirse en una de las principales recomendaciones del género dentro de Netflix
Las series y películas de producción estadounidense que llegan al catálogo de Netflix siempre generan expectativas, sea la historia que sea, y del género al que pertenezca, siendo comúnmente éxitos mundiales. La serie llegó hace 5 años a la plataforma, y a pesar del tiempo pasado o la llegada de relatos nuevos, sigue manteniéndose vigente y siendo una de las principales recomendaciones del género.
Con Katee Sackhoff a la cabeza del papel más importante de la historia, actriz muy destacada del género de ciencia ficción tras su aparición en Battlestar Galactica, la serie sumó mucha consideración entre los fanáticos de Netflix. En combinación con el género dramático, la oferta del catálogo atrapa desde el minuto uno con la llegada de un artefacto extraterrestre masivo y misterioso a la Tierra.
Con un total de 20 capítulos divididos a lo largo de dos temporadas, la serie aparece como una de las recomendaciones más importantes del género en el catálogo de series y películas de Netflix. A pesar de haberse consolidado a través de las grandes reseñas de la crítica especializada, la plataforma decidió cancelar una tercera parte de esta historia, dejado un final con muchas preguntas.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2020, y desde entonces es una de las ofertas del género de ciencia ficción de toda la plataforma.
De que trata la serie de Netflix, Another Life
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de ciencia ficción de 20 capítulos, Another Life centra su historia en: "Después del aterrizaje de un artefacto misterioso, Niko Breckinridge lidera una misión interestelar para rastrear su punto de origen y establecer el primer contacto".
La serie supo reunir una cantidad de elementos completamente irresistibles para los suscriptores de Netflix.
Reparto de la serie de Netflix, Another Life
Katee Sackhoff como Niko Breckinridge
Justin Chatwin como Erik Wallace
Samuel Anderson como William
Elizabeth Ludlow como Cas Isakovic
A.J. Rivera como Bernie Martinez
Alexander Eling como Javier Almanzar
Alex Ozerov como Oliver Sokolov
JayR Tinaco como Zayn Petrossian
Dónde ver la serie Another Life, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Otra vida se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Another Life se puede ver en Netflix.
- España: la serie Another Life se puede ver en Netflix.