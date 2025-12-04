Las series y películas turcas, son cada vez más populares, han conquistado los corazones de los usuarios de Netflix, y la brillante comedia romántica Ah, Belinda es una de las más destacadas.
Netflix tiene la película romántica turca que hipnotiza por su pasión
Netflix siempre sorprende con la originalidad de sus series y películas turcas, en este sentido tiene dentro de su catálogo la comedia romántica que te atrapa
Esta cinta, cargada de originalidad y una trama fascinante, lleva a los espectadores a un viaje inesperado que combina fantasía, drama y una mirada crítica a la realidad social.
La vida perfecta de una joven actriz da un nuevo giro cuando acepta protagonizar el anuncio de un conocido champú y se ve transportada al mundo del personaje al que interpreta en el comercial para televisión.
Ahora se encuentra con una familia a la que no conoce, con un marido y dos hijas a su cuidado.
Netflix: de qué trata la película Oh, Belinda
En Ah, Belinda, conocemos a Dilara, una talentosa actriz que está en el punto más alto de su carrera. Es contratada para protagonizar un anuncio publicitario de un nuevo champú llamado Belinda. Lo que parece ser un trabajo sencillo, pronto se convierte en una experiencia surrealista.
Durante los ensayos, Dilara se ve inexplicablemente transportada al mundo ficticio que representa en el comercial. De repente, su identidad como actriz desaparece, y se convierte en Handan, una mujer de clase media-baja, atrapada en una vida completamente ajena.
Netflix: reparto de la película Oh, Belinda
- Neslihan Atagul Dogulu (Dilara)
- Serkan Cayoglu (Serkan)
- Necip Memili (Necati)
- Meral Cetinkaya (Bilge Kadin)
- Beril Pozam (Arzu)
- Efe Tuncer (Akif)
Tráiler de la película Oh, Belinda
Dónde ver la película Ah, Belinda, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Ah, Belinda se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Ah, Belinda se puede ver en Netflix.
- España: la película Ah, Belinda se puede ver en Netflix.