Netflix tiene la película romántica turca que hipnotiza por su pasión

Ahora se encuentra con una familia a la que no conoce, con un marido y dos hijas a su cuidado.

Netflix: de qué trata la película Oh, Belinda

En Ah, Belinda, conocemos a Dilara, una talentosa actriz que está en el punto más alto de su carrera. Es contratada para protagonizar un anuncio publicitario de un nuevo champú llamado Belinda. Lo que parece ser un trabajo sencillo, pronto se convierte en una experiencia surrealista.

belinda1 Neslihan Atagul Dogulu. La actriz turca brilla en la serie Oh, Belinda.

Durante los ensayos, Dilara se ve inexplicablemente transportada al mundo ficticio que representa en el comercial. De repente, su identidad como actriz desaparece, y se convierte en Handan, una mujer de clase media-baja, atrapada en una vida completamente ajena.

Netflix: reparto de la película Oh, Belinda

Neslihan Atagul Dogulu (Dilara)

Serkan Cayoglu (Serkan)

Necip Memili (Necati)

Meral Cetinkaya (Bilge Kadin)

Beril Pozam (Arzu)

Efe Tuncer (Akif)

Tráiler de la película Oh, Belinda

