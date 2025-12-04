Está en Netflix y el primer drama coreano original: es la más vista de los últimos 10 años

Con un total de 12 capítulos divididos a lo largo de 2 temporadas, la serie ha logrado posicionarse como una de las principales series y películas del género de terror, especialmente, arrasando entre los relatos zombies. Su presencia en Netflix no se limita a ser de una historia más, sino que, también es una de las ofertas coreanas más viejas y más reproducidas de toda la plataforma.

Netflix decidió incorporar a esta serie al catálogo de series y películas en el 2019, y desde entonces ha sabido convertirse en una de las historias coreanas más atrapantes de la plataforma.

Embed - Kingdom | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Kingdom

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de tan solo 12 capítulos, Kingdom centra su historia en: "Mientras los extraños rumores de la enfermedad del rey alarman al pueblo, el heredero al trono es su única esperanza contra la misteriosa plaga que se apodera del reino".

A pesar de ser una de las series coreanas más viejas de Netflix, continúa más vigente que nunca, especialmente entre las ofertas del género zombie.

kingdom 1

Netflix: reparto de la serie Kingdom

Ju Ji-hoon como Lee Chang

Ryu Seung-ryong como Cho Hak-ju

Bae Doo-na como Seo-bi

Kim Sang-ho como Moo-young

Kim Sung-kyu como Young-shin

Jeon Seok-ho como Lee Seung-hui

Heo Joon-ho como Ahn Hyeon

Dónde ver la serie Kingdom, según la zona geográfica