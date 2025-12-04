Netflix cuenta con un importante catálogo de series y películas, repleto de opciones para todos los gustos. Una serie ha logrado crear una de las historias más atrapantes de la plataforma, siendo el primer relato original proveniente de Corea del Sur, teniendo un total de 12 capítulos y siendo un mix perfecto entre el drama y la acción: Kingdom.
Está en Netflix y el primer drama coreano original: es la más vista de los últimos 10 años
La serie ha sabido atrapar a los suscriptores de Netflix, con una historia que combina el drama y la acción, llevándola a otro nivel
Las series y películas de producción asiáticas han opacado por completo a todas aquellas historias españolas o turcas, que eran tendencia dentro del catálogo de Netflix, y volviéndose las más elegidas por los suscriptores. Esta serie no solo carga con el peso de ser la primera historia coreana original de la plataforma, sino que también es uno de los relatos provenientes de este país con más reproducciones.
Uno de los puntos más destacados que tiene esta serie de Netflix, es que es una fusión de géneros, ya que aparece de forma muy marcada el drama, la acción y el terror con los zombies, todo en un ambiente de época. Además de reunir millones de reproducciones en el catálogo, fue una de las historias asiáticas más aclamadas por los suscriptores, remarcando el enorme despliegue visual que tiene la oferta, y que suma muchos puntos.
Con un total de 12 capítulos divididos a lo largo de 2 temporadas, la serie ha logrado posicionarse como una de las principales series y películas del género de terror, especialmente, arrasando entre los relatos zombies. Su presencia en Netflix no se limita a ser de una historia más, sino que, también es una de las ofertas coreanas más viejas y más reproducidas de toda la plataforma.
Netflix decidió incorporar a esta serie al catálogo de series y películas en el 2019, y desde entonces ha sabido convertirse en una de las historias coreanas más atrapantes de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Kingdom
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de tan solo 12 capítulos, Kingdom centra su historia en: "Mientras los extraños rumores de la enfermedad del rey alarman al pueblo, el heredero al trono es su única esperanza contra la misteriosa plaga que se apodera del reino".
A pesar de ser una de las series coreanas más viejas de Netflix, continúa más vigente que nunca, especialmente entre las ofertas del género zombie.
Netflix: reparto de la serie Kingdom
-
Ju Ji-hoon como Lee Chang
Ryu Seung-ryong como Cho Hak-ju
Bae Doo-na como Seo-bi
Kim Sang-ho como Moo-young
Kim Sung-kyu como Young-shin
Jeon Seok-ho como Lee Seung-hui
Heo Joon-ho como Ahn Hyeon
Dónde ver la serie Kingdom, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Kingdom se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Kingdom se puede ver en Netflix.
- España: la serie Kingdom se puede ver en Netflix.