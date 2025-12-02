Netflix tiene un estreno magistral: arrasa como uno de los dramas más conmovedores de todo el mundo

Por su parte, Tim Grierson de Screendaily reconoció que la película tiene “algunas buenas interpretaciones, en particular la de Brad Pitt”, que hacen que la tristeza y la reflexión resulten fascinantes, incluso cuando finalmente se afianza la convencionalidad.

Netflix: de qué trata la película Corazones de hierro

corazones de hierro La actuación de Brad Pitt fue aclamada por la crítica.

La sinopsis oficial sobre la película Corazones de hierro versa: “En los violentos días finales de la Segunda Guerra Mundial, el comandante de un tanque estadounidense y su tripulación cruzan la línea enemiga con una misión de vida o muerte”.

Abril de 1945, la guerra está a punto de acabar. Al mando del veterano sargento Wardaddy (Brad Pitt), una brigada de cinco soldados americanos a bordo de un tanque, el Fury, ha de luchar contra un ejército nazi al borde de la desesperación, pues los alemanes saben que su derrota estaba ya cantada por aquel entonces.

Netflix: tráiler de la película Corazones de hierro

Embed - CORAZONES DE ACERO - Tráiler Oficial en ESPAÑOL | Sony Pictures España

Reparto de Corazones de hierro, película de Netflix

Brad Pitt (Sargento 'Wardaddy' Collier)

Shia LaBeouf (Boyd 'Bible' Swan)

Logan Lerman (Norman Ellison)

Michael Peña (Trini 'Gordo' Garcia)

Jon Bernthal (Grady 'Coon-Ass' Travis)

Jason Isaacs (Capitán Waggoner)

Brad William Henke (Sargento Davis)

Jim Parrack (Sargento Binkowski)

Xavier Samuel (Lieutenant Parker)

Scott Eastwood (Sargento Miles)

Dónde ver la película Corazones de hierro, según la zona geográfica