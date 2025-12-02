La plataforma de series y películas de Netflix acaba de estrenar uno de los largometrajes más vistos del cine internacional. Se trata de un drama bélico protagonizado por Brad Pitt que llegó al catálogo el 1 de diciembre de 2025 y es extraordinario.
Netflix tiene un estreno magistral: arrasa como uno de los dramas más conmovedores de todo el mundo
Tiene un reparto imperdible y acaba de llegar a Netflix. Es un drama bélico que está entre las mejores series y películas del momento en la plataforma
Estamos hablando de la película Corazones de hierro, también conocida como Fury, un drama de guerra de 2014 que fue dirigido por David Ayer. La nueva oferta de Netflix tiene una duración de 2 horas y 14 minutos y ganó el premio a Mejor reparto en los National Board of Review (Asociación de Críticos Norteamericanos).
Corazones de hierro es una coproducción británica, estadounidense y china que, “lejos del heroísmo de varias muestras del género, muestra los horrores de la guerra desde otro punto de vista”, según el crítico Hugo F. Sánchez de Diario Tiempo Argentino.
Por su parte, Tim Grierson de Screendaily reconoció que la película tiene “algunas buenas interpretaciones, en particular la de Brad Pitt”, que hacen que la tristeza y la reflexión resulten fascinantes, incluso cuando finalmente se afianza la convencionalidad.
Netflix: de qué trata la película Corazones de hierro
La sinopsis oficial sobre la película Corazones de hierro versa: “En los violentos días finales de la Segunda Guerra Mundial, el comandante de un tanque estadounidense y su tripulación cruzan la línea enemiga con una misión de vida o muerte”.
Abril de 1945, la guerra está a punto de acabar. Al mando del veterano sargento Wardaddy (Brad Pitt), una brigada de cinco soldados americanos a bordo de un tanque, el Fury, ha de luchar contra un ejército nazi al borde de la desesperación, pues los alemanes saben que su derrota estaba ya cantada por aquel entonces.
Netflix: tráiler de la película Corazones de hierro
Reparto de Corazones de hierro, película de Netflix
- Brad Pitt (Sargento 'Wardaddy' Collier)
- Shia LaBeouf (Boyd 'Bible' Swan)
- Logan Lerman (Norman Ellison)
- Michael Peña (Trini 'Gordo' Garcia)
- Jon Bernthal (Grady 'Coon-Ass' Travis)
- Jason Isaacs (Capitán Waggoner)
- Brad William Henke (Sargento Davis)
- Jim Parrack (Sargento Binkowski)
- Xavier Samuel (Lieutenant Parker)
- Scott Eastwood (Sargento Miles)
Dónde ver la película Corazones de hierro, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Corazones de hierro se puede ver en Netflix, HBO Max y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Corazones de hierro (Fury) se puede ver en Netflix.
- España: la película Corazones de hierro se puede ver en Netflix.