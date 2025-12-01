Está en Netflix y es el drama coreano más visto de los últimos 20 años

Netflix ofrece series y películas, en su catálogo, para todos los gustos. A pesar de los grandes títulos que han ido llegando en los últimos años a la plataforma, una serie sigue demostrando a diario porque es una de las historias dramáticas coreanas más vista de los últimos 20 años, con un relato basado en una novela y que tiene un total de 17 capítulos: El príncipe del café.
Si bien las series y películas de producción asiática son la principal tendencia de Netflix en este momento, el catálogo también se ha reforzado con historias que han sido íconos en el pasado. Esta serie es considerada como uno de los dramas más vistos de los últimos 20 años en lo que respecta a relatos provenientes de Corea del Sur.
Con un relato basado en una reconocida novela asiática, sumado al papel protagónico de uno de los actores más conocidos de Corea del Sur, esta serie no para de sumar reproducciones hace casi 20 años. No esperes ni una oferta que sea corta, ni que se ve a vieja por los años que tiene, porque está pensada para que sea una verdadera experiencia para el suscriptor de la plataforma.
Estamos al frente de una serie que es un drama romántico desde principio a fin, aunque también cuenta con algunos tintes de comedia y escenas o situaciones no aptas para menores de edad. A pesar de haber sido estrenada a nivel mundial hace ya más de 18 años, dentro de Netflix, aparece como un drama coreano de los más recomendados.
Esta serie fue estrenada a nivel mundial en el 2007, y tras la incorporación al catálogo de series y películas de Netflix, paso a ser uno de los dramas coreanos más vistos de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie El príncipe del café
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana estrenada hace casi 20 años, El príncipe del café centra su historia en: "Han Kyul le da al café de su familia un nuevo giro, contratando a un hombre guapo para que trabaje en él, además una chica andrógina que ha confundido con un hombre".
Netflix: reparto de la serie El príncipe del café
- Yoon Eun Hye como Go Eun Chan.
- Gong Yoo como Choi Han Kyul.
- Lee Sun Gyun como Choi Han Seong.
- Chae Jung Ahn como Han Yoo Joo.
- Kim Chang Wan como Hong Kye Shik.
- Kim Dong-wook como Jin Ha Rim.
- Kim Jae Wook como Noh Sun Ki.
- Lee Eon como Hwang Min Yup.
- Kim Young Oak como Abuela de Han Kyul.
- Choi Il Hwa como Padre de Han Kyul.
- Kim Ja Ok como Madre de Han Kyul.
Dónde ver la serie El príncipe del café, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El príncipe del café se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Coffee Prince no se puede ver en Netflix.
- España: la serie El príncipe del café se puede ver en Netflix.