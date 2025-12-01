Está en Netflix y es el drama coreano más visto de los últimos 20 años

Estamos al frente de una serie que es un drama romántico desde principio a fin, aunque también cuenta con algunos tintes de comedia y escenas o situaciones no aptas para menores de edad. A pesar de haber sido estrenada a nivel mundial hace ya más de 18 años, dentro de Netflix, aparece como un drama coreano de los más recomendados.

Esta serie fue estrenada a nivel mundial en el 2007, y tras la incorporación al catálogo de series y películas de Netflix, paso a ser uno de los dramas coreanos más vistos de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie El príncipe del café

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana estrenada hace casi 20 años, El príncipe del café centra su historia en: "Han Kyul le da al café de su familia un nuevo giro, contratando a un hombre guapo para que trabaje en él, además una chica andrógina que ha confundido con un hombre".

Poco le he importado a los suscriptores de Netflix que esta serie no sea ni de las más nuevas ni de las más cortas de la plataforma.

Netflix: reparto de la serie El príncipe del café

Yoon Eun Hye como Go Eun Chan.

Gong Yoo como Choi Han Kyul.

Lee Sun Gyun como Choi Han Seong.

Chae Jung Ahn como Han Yoo Joo.

Kim Chang Wan como Hong Kye Shik.

Kim Dong-wook como Jin Ha Rim.

Kim Jae Wook como Noh Sun Ki.

Lee Eon como Hwang Min Yup.

Kim Young Oak como Abuela de Han Kyul.

Choi Il Hwa como Padre de Han Kyul.

Kim Ja Ok como Madre de Han Kyul.

Dónde ver la serie El príncipe del café, según la zona geográfica