Adiós Netflix: estos son los teléfonos que no podrán ingresar a la plataforma de streaming desde el 1 de abril

netflix telefono

Para garantizar una experiencia fluida y protegida, la plataforma ha establecido criterios mínimos de software. Según las especificaciones actualizadas, solo los dispositivos que cuenten con Android 7.0 o versiones superiores podrán ejecutar Netflix. En el ecosistema de Apple, la exigencia es aún más estricta, requiriendo como base el sistema iOS 17.0.

Cualquier celular que se encuentre por debajo de estos umbrales quedará excluido de forma automática, sin importar si la aplicación ya estaba instalada previamente.

En el segmento de Android, la medida afecta a modelos que en su momento fueron insignias o sumamente populares. Entre los equipos que ya no tendrán acceso se encuentran el Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2 y Galaxy Grand Prime. También se suman a esta lista de retiro modelos de LG como el Optimus L5, L7 y el LG G2, junto a la serie Xperia de Sony, incluyendo el Z, Z1 y E3.

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Por el lado de Apple, la restricción es significativa. Los modelos de iPhone X y versiones anteriores ya no son compatibles con iOS 17.0, lo que los deja fuera del ecosistema autorizado por Netflix. Aunque estos teléfonos todavía pueden realizar funciones básicas como llamadas o mensajes, carecen de las optimizaciones de rendimiento necesarias para las aplicaciones de streaming actuales.