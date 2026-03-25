Prime Video: Ricardo Darín arrasa con la película argentina más premiada de la década

Este periodo se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, lo que se tradujo en una represión estatal sistemática que secuestró, torturó, asesinó y dejó más de 30.000 desaparecidos.

"Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que pertenece ya a todo el pueblo argentino: nunca más", son las famosas palabras que Julio Strassera pronunció el 18 de septiembre de 1985 para dar por concluido su alegato de acusación en el juicio, tal y como se plasmó en la cinta de Santiago Mitre.

Prime Video: de qué trata la película Argentina, 1985

Julio César Strassera fue ascendido a fiscal general durante la dictadura y el encargado de acusar a los culpables en el Juicio a las Juntas contra nueve integrantes: Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya.

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Un hecho histórico que ni siquiera el propio fiscal veía posible por lo insólito que fue. Se trataba de la primera vez de la historia en la que dictadores de un país fueron acusados por un tribunal civil y no militar.

Tal y como cuenta la cinta, Julio Strassera puso en marcha en 1984 un plan para encontrar pruebas contra los acusados. Para ello tuvo que rodearse de grandes profesionales. No fue fácil, muchos se negaron a participar por cuestiones ideológicas o por miedo.

No tuvo otra opción y contó como fiscal adjunto con Luis Moreno Ocampo, que era un joven, 32 años, secretario de la Procuración y jamás había participado en un juicio.

El resto del equipo estaba formado por jóvenes sin experiencia, pero brillantes, conocidos en la prensa como "los fiscalitos de Strassera".

Prime Video: reparto de la película Argentina, 1985

Ricardo Darín

Peter Lanzani

Tráiler de la pelícuila Argentina, 1985