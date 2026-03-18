Prime Video: Michelle Pfeiffer brilla con la exitosa serie más emotiva del 2026

La serie se mueve entre Manhattan y Montana, dos espacios que funcionan como polos opuestos en términos simbólicos y narrativos. La familia Clyburn abandona la ciudad para instalarse en el valle del río Madison, un entorno rural que contrasta con el ritmo urbano que dejaron atrás.

Prime Video: de qué trata la serie The Madison

The Madison una profunda historia de amor narrada a través de un drama familiar muy personal sobre la resiliencia y la transformación. Sus protagonistas serán nada menos que la nominada al Oscar Michelle Pfeiffer y el nominado al Globo de Oro Kurt Russell, dos leyendas del cine.

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La trama, según su sinopsis oficial, "es un emotivo retrato sobre el duelo y las conexiones humanas que siguen los Clyburn, una familia de Nueva York en el valle del río Madison, en el centro de Montana".

Con una actuación soberbia de la gran Michelle Pfeiffer quien de a poco está volviendo a las pantallas en varias series y películas, The Madison podría ser una gran serie acerca de una mujer que tiene/quiere rearmar su vida en un lugar nuevo y que desconoce casi por completo.

Prime Video: reparto de la serie The Madison

Michelle Pfeiffer

Kurt Russell

Patrick J. Adams

Matthew Fox

Beau Garrett

Tráiler de la serie The Madison