Prime Video acaba de estrenar la brillante serie con Michelle Pfeiffer que va rumbo a convertirse en la producción más exitosa del 2026, se trata de The Madison.
Prime Video: Michelle Pfeiffer brilla con la exitosa serie más emotiva del 2026
Prime Video acaba de estrenar la brillante serie con Michelle Pfeiffer que va rumbo a convertirse en la producción más exitosa del 2026
The Madison es la obra más íntima de Taylor Sheridan hasta la fecha, desarrollándose en dos mundos distintos el imponente paisaje de Montana y la vibrante energía de Nueva York mientras explora los lazos que mantienen unidas a las familias.
La historia sigue a la familia Clyburn, originaria de Nueva York, que se instala en el valle del río Madison, en el centro de Montana. El argumento se concentra en el duelo y en cómo se reconstruyen los vínculos cuando todo parece roto.
La serie se mueve entre Manhattan y Montana, dos espacios que funcionan como polos opuestos en términos simbólicos y narrativos. La familia Clyburn abandona la ciudad para instalarse en el valle del río Madison, un entorno rural que contrasta con el ritmo urbano que dejaron atrás.
Prime Video: de qué trata la serie The Madison
The Madison una profunda historia de amor narrada a través de un drama familiar muy personal sobre la resiliencia y la transformación. Sus protagonistas serán nada menos que la nominada al Oscar Michelle Pfeiffer y el nominado al Globo de Oro Kurt Russell, dos leyendas del cine.
La trama, según su sinopsis oficial, "es un emotivo retrato sobre el duelo y las conexiones humanas que siguen los Clyburn, una familia de Nueva York en el valle del río Madison, en el centro de Montana".
Con una actuación soberbia de la gran Michelle Pfeiffer quien de a poco está volviendo a las pantallas en varias series y películas, The Madison podría ser una gran serie acerca de una mujer que tiene/quiere rearmar su vida en un lugar nuevo y que desconoce casi por completo.
Prime Video: reparto de la serie The Madison
- Michelle Pfeiffer
- Kurt Russell
- Patrick J. Adams
- Matthew Fox
- Beau Garrett