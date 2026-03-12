Prime Video: Richard Gere se luce con este policial de éxito descomunal

El tercero es un agente infiltrado en una banda que está al límite de su capacidad de resistencia.

En el departamento de Policía de Brooklyn (Nueva York), el veterano Eddie (Richard Gere) es un agente honrado pero que ha ido perdiendo el respeto de sus propios compañeros. Por su parte, Sal (Hawke) es un corrupto y se siente culpable porque ha llegado a asesinar por dinero a un traficante.

Tango (Cheadle), que trabaja infiltrado en un caso de tráfico de drogas, tendrá que traicionar a Caz (Wesley Snipes), un traficante que ya es su mejor amigo. Los tres se verán involucrados en una multitudinaria redada.

Prime Video: de qué trata la película Los amos de Brooklyn

Prime Video: reparto de la película Los amos de Brooklyn

Richard Gere

Don Cheadle

Ethan Hawke

Wesley Snipes

Vincent D’Onofrio

Ellen Barkin

Will Patton

