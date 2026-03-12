Prime Video: Richard Gere se luce con este policial de éxito descomunal

Prime Video arrasa con la impresionante película de Richard Gere que se pone en la piel de un policía corrupto que sólo intentará sobrevivir, se trata la cinta Los amo de Brooklyn.
Los amos de Brooklyn nos cuenta la historia de tres policías en este conflictivo distrito. Uno es Eddie, veterano agente nada comprometido con su trabajo, interpretado por Richard Gere, que solo intenta sobrevivir y al que le quedan siete días para retirarse tras veintidós años en el cuerpo de policía.
Otro es Sal, encarnado por Ethan Hawke, que es un poli tentado por la corrupción y desesperado por conseguir dinero para poder trasladar a su familia a una vivienda digna, apremiado por la enfermedad de su mujer embarazada de gemelos.
El tercero es un agente infiltrado en una banda que está al límite de su capacidad de resistencia.
En el departamento de Policía de Brooklyn (Nueva York), el veterano Eddie (Richard Gere) es un agente honrado pero que ha ido perdiendo el respeto de sus propios compañeros. Por su parte, Sal (Hawke) es un corrupto y se siente culpable porque ha llegado a asesinar por dinero a un traficante.
Tango (Cheadle), que trabaja infiltrado en un caso de tráfico de drogas, tendrá que traicionar a Caz (Wesley Snipes), un traficante que ya es su mejor amigo. Los tres se verán involucrados en una multitudinaria redada.
Prime Video: de qué trata la película Los amos de Brooklyn
Prime Video: reparto de la película Los amos de Brooklyn
- Richard Gere
- Don Cheadle
- Ethan Hawke
- Wesley Snipes
- Vincent D’Onofrio
- Ellen Barkin
- Will Patton