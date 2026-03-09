Prime Video: Keanu Reeves te hará reír hasta más no poder con esta genial comedia

Un ángel bien intencionado pero bastante inepto llamado Gabriel se entromete en las vidas de un trabajador independiente con dificultades y de un rico capitalista.

Prime Video: de qué trata la película Cuando el cielo se equivoca

Cuando el cielo se equivoca es una divertida comedia de situación en la que Arj, un hombre desesperado que duerme en su automóvil, usa indebidamente la tarjeta de crédito de su jefe Jeff y termina por ser despedido lo que hace que pierda las ganas de vivir.

Es entonces que Gabriel (Keanu Reeves), un joven ángel desea realizar algo más que simplemente evitar que la gente tenga accidentes, decide ayudar a Arj intercambiando papeles con Jeff, dándole una semana para que medite si es la vida que desea vivir.

angel1

El plan de Gabriel parece perfecto, pero no cuenta con que Arj no aprendería su lección y que, contrario a lo que Gabriel esperaba, Arj no desea devolverle la vida de rico a Jeff.

Este error trae consecuencias graves para Gabriel, ya que se gana el despido cómo ángel, perdiendo así sus diminutas alas y quedando al nivel de un ser humano.

Los tres sujetos viven una serie de experiencias interesantes y divertidas mientras que Jeff y Gabriel intentan regresar todo a la normalidad.

Prime Video: reparto de la película Cuando el cielo se equivoca

Keanu Reeves

Seth Rogen

Aziz Ansari

Tráiler de la película Cuando el cielo se equivoca