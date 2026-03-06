Prime Video: Nicole Kidman es un fuego de pasión con la película con deseos prohibidos

Como suele ser costumbre, Nicole Kidman se mete de lleno en la piel y la psique de una figura compleja, brindándonos una actuación arriesgada y monumental.

Prime Video: de qué trata la película Babygirl: Deseo Prohibido

Romy (Nicole Kidman) es una exitosa directora ejecutiva que ha sabido mantener la distancia adecuada entre su demandante trabajo y las responsabilidades familiares.

En las oficinas corporativas de Tensile, la compañía que ella misma fundó hace años, la cual provee procesos de automatización robótica a almacenes, la protagonista, adicta a la cafeína y a su teléfono móvil, tiene el control absoluto.

Su experiencia es admirada por sus colegas y subordinados, y su ambición profesional la ha convertido en un ejemplo a seguir dentro de una industria predominantemente masculina.

Sin embargo, en su hogar, ésta ha sucumbido a los roles tradicionales, reprimiendo sus deseos más íntimos y otorgando el poder a Jacob (Antonio Banderas), su marido, un director teatral.

Avergonzada e incómoda por las fantasías sexuales que invaden su mente, la mujer vive en un constante estado de insatisfacción, fingiendo los orgasmos con su cónyuge para después auto complacerse en secreto, en la oscuridad de una habitación contigua, con la ayuda de una película pornográfica.

Prime Video: reparto de la película Babygirl: Deseo Prohibido

Nicole Kidman

Harris Dickinson

Antonio Banderas

Sophie Wilde

Esther McGregor

Vaughan Reilly

Tráiler de la película Babygirl: Deseo Prohibido