Prime Video: recién estrenó la película de piratas donde sobran la acción y las espadas

Uno de los grandes estrenos del 2026 de Prime Video es la espectacular película de piratas donde la acción y las espadas sobran
Una aventura frenética que combina el contexto histórico con el estilo cinematográfico moderno, llena de emocionantes combates con espadas, trampas estratégicas y sangrientas peleas, El Engaño es una película de acción y aventuras que puedes disfrutar con amigos y familiares y que te recordará hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger a tus seres queridos.
El Engaño da vida a un thriller épico de época, ambientado en las Islas Caimán, un lugar único por su riqueza histórica y cultural, con impresionantes locaciones reales, como la Cueva de las Calaveras y el emblemático acantilado.
Prime Video: de qué trata la película El engaño
Ercell Bloody Mary Bodden (Priyanka Chopra) pensaba que había escapado de su violento pasado como pirata, encontrando la paz en las Islas Caimán con su amado marido T.H. (Ismael Cruz Cordova), su hijo Isaac (Vedanten Naidoo) y su cuñada Elizabeth (Safia Oakley-Green).
Pero cuando su infame antiguo capitán Connor (Karl Urban) llega buscando venganza, el mundo de Ercell se desmorona. Forzada a enfrentarse a los demonios que intentó enterrar, Ercell se ve arrastrada de nuevo a un juego mortal de secretos y supervivencia.
Armada con su habilidad con la espada, trampas ingeniosas y una feroz voluntad por proteger a sus seres queridos, lleva a cabo una guerra brutal contra la despiadada tripulación de Connor.
Prime Video: reparto de la película El engaño
- Priyanka Chopra Jonas
- Safia Oakley-Green
- Temuera Morrison
- Ismael Cruz Cordova
- Karl Urban