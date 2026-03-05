Prime Video: recién estrenó la película de piratas donde sobran la acción y las espadas

Ercell Bloody Mary Bodden (Priyanka Chopra Jonas) pensaba que había escapado de su violento pasado como pirata y había encontrado la paz en las Islas Caimán junto a su amado esposo T.H. (Ismael Cruz Cordova), su hijo Isaac (Vedanten Naidoo) y su cuñada Elizabeth (Safia Oakley-Green).

Prime Video: de qué trata la película El engaño

Ercell Bloody Mary Bodden (Priyanka Chopra) pensaba que había escapado de su violento pasado como pirata, encontrando la paz en las Islas Caimán con su amado marido T.H. (Ismael Cruz Cordova), su hijo Isaac (Vedanten Naidoo) y su cuñada Elizabeth (Safia Oakley-Green).

engaño

Pero cuando su infame antiguo capitán Connor (Karl Urban) llega buscando venganza, el mundo de Ercell se desmorona. Forzada a enfrentarse a los demonios que intentó enterrar, Ercell se ve arrastrada de nuevo a un juego mortal de secretos y supervivencia.

Armada con su habilidad con la espada, trampas ingeniosas y una feroz voluntad por proteger a sus seres queridos, lleva a cabo una guerra brutal contra la despiadada tripulación de Connor.

Prime Video: reparto de la película El engaño

Priyanka Chopra Jonas

Safia Oakley-Green

Temuera Morrison

Ismael Cruz Cordova

Karl Urban

Tráiler de la película El engaño