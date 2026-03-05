Netflix vuelve a sacudir su catálogo con el estreno de una de las producciones más esperadas del año. Se trata de Vladimir, una serie que se adapta la aclamada novela de Julia May Jonas, capturando la atención del público por su mirada cruda y provocadora sobre las relaciones de poder y el deseo.
Netflix estrenó la serie donde el deseo y la obsesión desatan un escándalo
Netflix lanzó una serie de 8 capítulos, que combina el drama psicológico con una trama punzante en el mundo académico. Arrasa entre todas las series y películas
Se trata de una serie de 8 capítulos de origen estadounidense, que se estrenó en la plataforma de Netflix 5 de marzo de 2026.
Netflix: de qué trata la serie Vladimir
La historia que brilla entre todas las series y películas, se sumerge en la vida de una respetada profesora de literatura (interpretada por Rachel Weisz), que atraviesa una crisis personal y profesional profunda. Mientras su esposo -un carismático profesor- enfrenta acusaciones de conducta inapropiada con estudiantes, ella comienza a sentir que su propia identidad se desvanece en medio del escándalo.
Sin embargo, el eje de la trama da un giro inesperado con la llegada de Vladimir, un joven novelista que se une a la facultad. Lo que comienza como una simple curiosidad intelectual se transforma rápidamente en una obsesión peligrosa. La serie explora, con toques de comedia negra y suspenso, cómo la protagonista decide dejar de seguir las reglas sociales para perseguir sus impulsos más oscuros, poniendo en riesgo su carrera y su familia.
Reparto de Vladimir, serie de Netflix
El éxito de la producción de Netflix se apoya en un elenco de primer nivel, encabezado por figuras consagradas y estrellas en ascenso:
- Rachel Weisz: la ganadora del Oscar brilla en el papel de la protagonista (identificada como "M"), una mujer atrapada entre la moralidad y su propia liberación.
- Leo Woodall: el actor de The White Lotus y One Day interpreta a Vladimir, el objeto de deseo que desata el caos.
- John Slattery: el recordado actor de Mad Men encarna a John, el esposo de la protagonista, cuyo pasado complica aún más la situación.
- Jessica Henwick: interpreta a Cynthia, la enigmática esposa de Vladimir.
- Ellen Robertson: se pone en la piel de Sid, la hija de la pareja protagonista, que aporta una mirada crítica al drama de sus padres.
Con una narrativa audaz y una estética impecable, la serie de Netflix se posiciona como el maratón ideal para quienes buscan historias que desafíen los límites de lo convencional.
Tráiler de Vladimir, serie de Netflix
Dónde ver la serie Vladimir, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Vladimir se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Vladimir se puede ver en Netflix.
- España: la serie Vladimir se puede ver en Netflix.