Netflix ha creado un catálogo de series y películas caracterizado por ofrecer miles de opciones. Una serie ha pasado a ser un ícono del género de la comedia y a convertirse en una de las mejores ofertas de toda la historia, y lo ha hecho con capítulos que apenas duran 30 minutos, con miles de caras que se han vuelto muy conocidas a partir de ella: The Office.
Está en Netflix y la serie es más vista que Friends
La serie es de las mejores valoradas de toda la historia, y si bien no es nueva, en la actualidad es de las más vistas de todo Netflix
Las series y películas de producción estadounidense son las más tops y exitosas dentro de Netflix, y es que cualquier oferta que llega proveniente de este país, se convierte en un éxito automáticamente. Esta serie no solo fue de las más vistas de la plataforma de streaming, sino que superó esa barrera y pasó a ser de las mejores valoradas de toda la historia.
La serie es una adaptación de la versión original de la BBC, producida en Inglaterra, y aunque al principio intentó copiar el tono inglés, la versión yankee logró encontrar su estilo recién en la segunda temporada. Se trata de una sitcom sin igual dentro de Netflix, que fue pionera en el formato de falso documental, rompiendo la cuarta pared y volviendo este elemento algo muy característico de ella.
A nivel visitas, la serie es considerada más exitosa que Friends, otro ícono entre los sitcom, y dentro de Netflix se destaca en secciones como de su género, de capítulos cortos o de títulos aclamados por la crítica. Aunque había guiones muy sólidos, los directores permitían tomas de improvisación, pero también parte del realismo viene de que muchos actores principales estaban en la sala de escritores.
La serie se estrenó en el 2012 y su llegada al catálogo de series y películas de Netflix, solo confirmó el éxito que obtuvo en otras plataformas y en la televisión.
Netflix: de qué trata la serie The Office
De acuerdo, lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie, que es considerada como una de las mejores de la historia, The Office centra su historia en: “El iluso jefe Michael intenta encauzar el descontento de su empleados en la empresa papelera Dunder Mifflin a través de continuas debilidades y percances".
La serie está catalogada por los especialistas en series y películas como una de las mejores sitcom de toda la historia, superando relatos como Friends o Seindfeld.
Reparto de The Office, la serie de Netflix
- Steve Carell como Michael Scott
- Rainn Wilson como Dwight Schrute
- Jenna Fischer como Pam Beesly
- John Krasinski como Jim Halpert
- Brian Baumgartner como Kevin Malone
- Angela Kinsey como Angela Martin
- Kate Flannery como Meredith Palmer
- Leslie David Baker como Stanley Hudson
- Phyllis Smith como Phyllis Vance
- Creed Bratton como Creed Bratton
Dónde ver la serie The Office, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie The Office se puede ver en Netflix y Prime Video.
- Estados Unidos: la serie The Office se puede ver en Netflix y Prime Video.
- España: la serie The Office se puede ver en Netflix y Prime Video.