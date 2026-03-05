Está en Netflix y la serie es más vista que Friends

A nivel visitas, la serie es considerada más exitosa que Friends, otro ícono entre los sitcom, y dentro de Netflix se destaca en secciones como de su género, de capítulos cortos o de títulos aclamados por la crítica. Aunque había guiones muy sólidos, los directores permitían tomas de improvisación, pero también parte del realismo viene de que muchos actores principales estaban en la sala de escritores.

La serie se estrenó en el 2012 y su llegada al catálogo de series y películas de Netflix, solo confirmó el éxito que obtuvo en otras plataformas y en la televisión.

Netflix: de qué trata la serie The Office

De acuerdo, lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie, que es considerada como una de las mejores de la historia, The Office centra su historia en: “El iluso jefe Michael intenta encauzar el descontento de su empleados en la empresa papelera Dunder Mifflin a través de continuas debilidades y percances".

La serie está catalogada por los especialistas en series y películas como una de las mejores sitcom de toda la historia, superando relatos como Friends o Seindfeld.

Reparto de The Office, la serie de Netflix

Steve Carell como Michael Scott

Rainn Wilson como Dwight Schrute

Jenna Fischer como Pam Beesly

John Krasinski como Jim Halpert

Brian Baumgartner como Kevin Malone

Angela Kinsey como Angela Martin

Kate Flannery como Meredith Palmer

Leslie David Baker como Stanley Hudson

Phyllis Smith como Phyllis Vance

Creed Bratton como Creed Bratton

