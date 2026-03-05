Más de 1.000 empresarios se reúnen en el Foro de Inversiones y esperan por Luis Caputo

foro de inversiones & negocios vendimia 2026 Vargas Arizu Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de la provincia. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Energía, minería, turismo y finanzas, ejes del Foro de Inversiones y Negocios del CEM

Martín Clement y Martín Calzetta, presidente y vice del CEM, celebraron en diálogo con Diario UNO que cada año hay más inscriptos que el anterior, lo que reafirma su posicionamiento como uno de los principales espacios de articulación público-privada del país.

La agenda está orientada a mostrar las potencialidades estratégicas de Mendoza y atraer inversiones en sectores clave, como energía, minería, finanzas y turismo.

Empresarios , diplomáticos y funcionarios nacionales y provinciales debatirán en conferencias y rondas de negocios sobre las posibilidades de la provincia en esas materias, la tradicional vitivinicultura, y otras emergentes como las TIC y la logística.

Paneles destacados en el Foro de Inversiones

Entre los paneles destacados se encuentra “De la geología al capital”, donde especialistas analizarán el potencial de inversión minera.

foro de inversiones & negocios vendimia 2026 El Foro de inversiones y negocios, parte de la Vendimia 2026 en Mendoza. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

En materia energética, se abordará el potencial de crecimiento del sector, incluyendo un panel sobre energía nuclear como oportunidad para la provincia y exposiciones sobre instrumentos financieros innovadores para el desarrollo energético.

El eje financiero también tendrá un lugar central con conferencias orientadas a las perspectivas macroeconómicas, estrategias de inversión y desafíos de largo plazo. Se analizarán variables como tasas de interés, tipo de cambio y construcción de carteras en un escenario de transformación económica.

El Foro de Inversiones y Negocios incluirá paneles sobre innovación en vitivinicultura, inocencia fiscal y reforma laboral, riesgos y oportunidades, y diálogos prospectivos sobre el futuro productivo.