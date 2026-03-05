"No van a venir ninguna autoridadd de primera línea nacional", palabras más palabras menos eso asumió Alfredo Cornejo cuando se lo consultó sobre los dirigentes de la política que vendrían a la Fiesta de la Vendimia, en medio de la Fiesta de la Cosecha en el aeropuerto.
La Fiesta de la Vendimia tendrá escasa presencia de figuras de la política nacional
A 2 días de la Fiesta de la Vendimia sólo han confirmado su visita un secretario de Javier Milei, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y 4 legisladores
Es que a 2 días de la fiesta mayor de los mendocinos, en el área de protocolo no tenían confirmado si venía o no la vicepresidenta Victoria Villarruel, que supo venir con todos los honores en el verano del 2024. Ahora la evidente tensión que mantiene con el Gobierno nacional, puntualmente con el presidente Javier Milei y su entorno, podría insidir en su decisión de no visitar una provincia que es aliada a la gestión nacional.
Era probable que la segunda autoridad del país asistiera al desayuno de Coviar, el primer evento político de la agenda vendimial para el que fue invitada, pero su presencia se puso en duda desde este jueves.
Al parecer Cornejo se entusiasmó con la confirmación de que el ministro de Economía, Luis Caputo, llegue a Mendoza este jueves para participar del 7° Foro de Inversiones & Negocios.
En cambio sí está confirmado. Viene el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, que debe tener casi asistencia perfecta a las últimas fiestas, a las que acudió ocupando distintos cargos ya sea en la gestión del ex presidente peronista Alberto Fernández, como en el actual gobierno libertario.
A él se sumarán el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y es probable que se sume el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuya asistencia no estaba confirmada aún.
Luis Petri será anfitrión de otros legisladores nacionales
Como es de esperar, a los distintos eventos de Vendimia acudirá también el diputado nacional y ex ministro de Defensa, Luis Petri que a su vez hará de anfitrión de otros tantos legisladores nacionales que también vendrán.
Desde La Libertad Avanza Mendoza confirmaron que también estarán para los festejos vendimiales los diputados nacionales Nicolás Mayoraz, Victoria Gallardo y Karen Reichardt y el senador nacional y exindendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.
Estos últimos participarían tanto del desayuno organizado por la Corporación Vitivínicola Argentina (Coviar) como de la fiesta en el Teatro Griego.