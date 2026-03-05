La Fiesta de la Vendimia tendrá escasa presencia de figuras de la política nacional

Al parecer Cornejo se entusiasmó con la confirmación de que el ministro de Economía, Luis Caputo, llegue a Mendoza este jueves para participar del 7° Foro de Inversiones & Negocios.

José Zuccardi con Daniel Scioli en el desayuno de Coviar.webp El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli ha venido ya a varias fiestas de la Vendimia, aún en gestiones anteriores. Acá junto al bodeguero José Zuccardi.

En cambio sí está confirmado. Viene el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, que debe tener casi asistencia perfecta a las últimas fiestas, a las que acudió ocupando distintos cargos ya sea en la gestión del ex presidente peronista Alberto Fernández, como en el actual gobierno libertario.

A él se sumarán el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y es probable que se sume el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuya asistencia no estaba confirmada aún.

Luis Petri será anfitrión de otros legisladores nacionales

Como es de esperar, a los distintos eventos de Vendimia acudirá también el diputado nacional y ex ministro de Defensa, Luis Petri que a su vez hará de anfitrión de otros tantos legisladores nacionales que también vendrán.

Desde La Libertad Avanza Mendoza confirmaron que también estarán para los festejos vendimiales los diputados nacionales Nicolás Mayoraz, Victoria Gallardo y Karen Reichardt y el senador nacional y exindendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

Estos últimos participarían tanto del desayuno organizado por la Corporación Vitivínicola Argentina (Coviar) como de la fiesta en el Teatro Griego.