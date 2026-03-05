Se esperan más de 1.200 personas en el 7mo Foro de Inversiones y Negocios que se desarrolla este jueves y viernes en Mendoza, como uno de los eventos clave del sector privado en época de Vendimia.
Llegó Luis Caputo al Foro de Inversiones, que reúne a más de 1.000 empresarios
La 7ma edición del foro empresario se realiza este jueves y viernes el hotel Hilton. Organiza el CEM. El ministro Luis Caputo y el gobernador Alfredo Cornejo protagonizan la apertura
El ministro de Economía, Luis Caputo, es uno de los asistentes destacados del evento organizado por el Consejo Empresario Mendocinos (CEM) que reúne al mundo empresarial argentino en el hotel Hilton.
"Nuevo tiempo para confiar y crecer", es la consigna del encuentro, que también cuenta con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo en su apertura, prevista para el mediodía de este jueves.
El evento cuenta con la presencia de intendentes, diplomáticos, ministros, legisladores nacionales, y autoridades de la UNCuyo.
Energía, minería, turismo y finanzas, ejes del Foro de Inversiones y Negocios del CEM
Martín Clement y Martín Calzetta, presidente y vice del CEM, celebraron en diálogo con Diario UNO que cada año hay más inscriptos que el anterior, lo que reafirma su posicionamiento como uno de los principales espacios de articulación público-privada del país.
La agenda está orientada a mostrar las potencialidades estratégicas de Mendoza y atraer inversiones en sectores clave, como energía, minería, finanzas y turismo.
Empresarios, diplomáticos y funcionarios nacionales y provinciales debatirán en conferencias y rondas de negocios sobre las posibilidades de la provincia en esas materias, la tradicional vitivinicultura, y otras emergentes como las TIC y la logística.
Paneles destacados en el Foro de Inversiones
Entre los paneles destacados se encuentra “De la geología al capital”, donde especialistas analizarán el potencial de inversión minera.
En materia energética, se abordará el potencial de crecimiento del sector, incluyendo un panel sobre energía nuclear como oportunidad para la provincia y exposiciones sobre instrumentos financieros innovadores para el desarrollo energético.
El eje financiero también tendrá un lugar central con conferencias orientadas a las perspectivas macroeconómicas, estrategias de inversión y desafíos de largo plazo. Se analizarán variables como tasas de interés, tipo de cambio y construcción de carteras en un escenario de transformación económica.
El Foro de Inversiones y Negocios incluirá paneles sobre innovación en vitivinicultura, inocencia fiscal y reforma laboral, riesgos y oportunidades, y diálogos prospectivos sobre el futuro productivo.