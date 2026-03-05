El juez Sebastián Sarmiento ofreció como testigos ante el Jury a jueces internacionales y locales

La estrategia del juez penal Sebastián Sarmiento apunta a demostrar que ningún magistrado puede ser cuestionado y mucho menos destituido por interpretar las leyes porque, caso contrario, la independencia judicial entra en serio riesgo.

La estrategia de Sebastián Sarmiento en el Jury de Enjuiciamiento

El objetivo del juez Sebastián Sarmiento es que, durante el juicio de destitución, referentes y juristas del Derecho Internacional "acrediten los estándares interamericanos vigentes sobre independencia judicial y definan los límites que el derecho internacional impone al poder disciplinario cuando se cuestiona el contenido interpretativo de las resoluciones judiciales".

Para ello, ofreció ante el Jury de Enjuiciamiento los testimonios por videoconferencia de Patricio Pazmiño Freire, juez y vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre 2016 y 2021, y de Roberto Caldas, juez y presidente de ese Tribunal entre 2013 y 2018.

Patricio Pazmiño Freire Patricio Pazmiño Freire, ex integrante de la CIDDHH y testigo ofrecido por el juez Sebastián Sarmiento ante el Jury.

También las declaraciones testimoniales de Olga Guzmán Vergara, responsable de la región de las Américas de la Organización Mundial contra la Tortura, y de Helena Solá Martín, directora del programa de esa institución.

Sebastián Sarmiento ofreció a magistrados locales como testigos

El suspendido juez penal Sebastián Sarmiento fue denunciado en el Jury de Enjuiciamiento por la liberación anticipada de presos peligrosos condenados mediante el otorgamiento de la libertad condicional.

El homicidio de un ex policía a manos de un delincuente que lo asaltó mientras estaba en libertad condicional fue el caso testigo, aunque la decisión de mantener el uso de celulares en las cárceles, tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, pareció sellar parte de su carrera.

Se le cuestionado haber otorgado ésas y otras condicionales y otros beneficios carcelarios, pero él se defiende ante el Jury de Enjuiciamiento, en la etapa de producción de pruebas, argumentando que esas decisiones "no fueron actos de ignorancia ni de arbitrariedad, sino el resultado de una ponderación integral, técnica y jurídica respaldada por estándares nacionales e internacionales.

También ofreció estadísticas acerca de su trabajo y productividad como juez penal (cantidad de audiencias y resoluciones) y pidió al Jury de Enjuiciamiento que solicite información a los Juzgados Penales Colegiados para verificar si el Ministerio Público Fiscal apeló las resoluciones cuestionadas. "La ausencia de impugnación -consideran desde la defensa de Sebastián Sarmiento- se ofrece como un dato objetivo de la razonabilidad de las decisiones".

También pidió al Jury de Enjuiciamiento que llame a declarar como testigos a magistrados locales como Laura Vera (jueza Penal, Juzgado Penal Colegiado N° 1 de San Rafael), Mariana Gardey (jueza Penal, Juzgado Penal Colegiado 2), Diego Lusverti (juez Penal, Tribunal Penal Colegiado), Verónica Bajbuj (Titular de la Defensoría 21, especializada en Ejecución Penal) y Ximena Morales (Titular de la Defensoría 1 y subrogante legal de la Defensoría 21).