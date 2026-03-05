Se oficializó la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia

mahiques.jpg

Fuentes oficiales indican que, si bien se valoró el trabajo de Cúneo Libarona en la implementación del sistema acusatorio y la reforma del Código Penal, existían tensiones acumuladas con la Jefatura de Gabinete y el asesor presidencial Santiago Caputo, principalmente por la velocidad de ciertas reformas y declaraciones públicas del ministro saliente.

Los desafíos inmediatos de Juan Bautista Mahiques

El flamante ministro asumirá formalmente sus funciones este jueves a las 12 en un acto en la Casa Rosada, donde se espera la presencia de figuras destacadas del Poder Judicial. Entre sus prioridades inmediatas se encuentran:

Baja de la edad de imputabilidad: Un eje central de la agenda de seguridad y justicia del Gobierno.

Un eje central de la agenda de seguridad y justicia del Gobierno. Código Procesal Penal Federal: Completar la implementación del sistema acusatorio en todo el territorio nacional.

Completar la implementación del sistema acusatorio en todo el territorio nacional. Reformas legislativas: Impulsar proyectos sobre juicio por jurados y modificaciones en la Ley General de Sociedades.

Por su parte, Mariano Cúneo Libarona manifestó en su carta de despedida que su salida fue una decisión "meditada y conversada" con el Presidente, citando el deseo de retomar su actividad profesional y académica tras haber cumplido los objetivos iniciales de modernización del sistema penal.

Con este cambio, el Gobierno de Javier Milei apuesta por una gestión en Justicia con mayor operatividad técnica y política, buscando consolidar las reformas estructurales lanzadas desde el inicio de su mandato.