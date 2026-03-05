El panorama político argentino registró un movimiento clave este jueves con la oficialización de Juan Bautista Mahiques como nuevo Ministro de Justicia de la Nación. El abogado de 46 años, quien hasta ayer se desempeñaba como Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llega para reemplazar a Mariano Cúneo Libarona en un contexto de reconfiguración estratégica del gabinete de Javier Milei.
Se oficializó la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia
Juan Bautista Mahiques será el reemplazante de Mariano Cúneo Libarona. Tomará posesión del cargo este mediodía en la Casa Rosada
La designación se formalizó mediante la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 133/2026, que lleva las firmas del Presidente y del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En el mismo texto legal, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Cúneo Libarona -efectiva desde el 4 de marzo-, agradeciéndole por "los servicios prestados".
Un perfil de "tierra judicial"
Mahiques no es un desconocido en los pasillos de Comodoro Py ni en el ámbito internacional. Además de su rol en la fiscalía porteña, preside la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) y cuenta con una trayectoria que incluye su paso por el Consejo de la Magistratura. Su llegada es interpretada por analistas como una búsqueda del Gobierno por un perfil con mayor "anclaje político" y capacidad de articulación directa con los magistrados.
Fuentes oficiales indican que, si bien se valoró el trabajo de Cúneo Libarona en la implementación del sistema acusatorio y la reforma del Código Penal, existían tensiones acumuladas con la Jefatura de Gabinete y el asesor presidencial Santiago Caputo, principalmente por la velocidad de ciertas reformas y declaraciones públicas del ministro saliente.
Los desafíos inmediatos de Juan Bautista Mahiques
El flamante ministro asumirá formalmente sus funciones este jueves a las 12 en un acto en la Casa Rosada, donde se espera la presencia de figuras destacadas del Poder Judicial. Entre sus prioridades inmediatas se encuentran:
- Baja de la edad de imputabilidad: Un eje central de la agenda de seguridad y justicia del Gobierno.
- Código Procesal Penal Federal: Completar la implementación del sistema acusatorio en todo el territorio nacional.
- Reformas legislativas: Impulsar proyectos sobre juicio por jurados y modificaciones en la Ley General de Sociedades.
Por su parte, Mariano Cúneo Libarona manifestó en su carta de despedida que su salida fue una decisión "meditada y conversada" con el Presidente, citando el deseo de retomar su actividad profesional y académica tras haber cumplido los objetivos iniciales de modernización del sistema penal.
Con este cambio, el Gobierno de Javier Milei apuesta por una gestión en Justicia con mayor operatividad técnica y política, buscando consolidar las reformas estructurales lanzadas desde el inicio de su mandato.