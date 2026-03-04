El plan conservador de Hierro Indio para explotar 80.000 toneladas de mineral por año

hierro indio mineria.jpg Hierro Indio SA presentó el informe ambiental para explotar el yacimiento ubicado en Malargüe durante 10 años.

Hierro Indio, dos canteras

El objetivo del proyecto Hierro Indio, según su informe ambiental, se centra en la explotación a cielo abierto de un yacimiento compuesto por dos canteras para producir un material de hierro triturado y clasificado.

Se trata de un proyecto menor, que comienza con una fase de “OPEX puro” durante los primeros dos años, es decir, que la intención es operar íntegramente con flota y plantas alquiladas para reducir el riesgo de inversión.

hierro indio mineria exploracion (1).jpeg Los equipos actuales de Hierro Indio.

Una vez superada esta etapa inicial de costos mayoritariamente operativos, y si las condiciones de mercado son favorables, se prevé iniciar la adquisición de equipos propios e infraestructura de superficie.

La planta trituradora de hierro está diseñada para procesar 300 toneladas por hora, lo que daría una producción promedio de 6.700 toneladas por mes.

El informe menciona que Hierro Indio SA avanzará también con tareas de exploración adicionales durante la fase de producción con la idea de extender la vida útil del yacimiento, que en principio está proyectado solo para 10 años.

No está contemplado en el proyecto el tratamiento por vía química y/o térmica del mineral extraído.

Cómo se sacará el mineral de Hierro Indio

Dado que el proceso de extracción es una operación minera convencional de pequeña escala, no requerirá tratamientos químicos ni térmicos. Así, lo que la empresa prevé es limpiar y señalizar los puntos de perforación. Y luego realizar voladuras –aproximadamente cada 10 días- para fragmentar la roca in situ.

Según detalló la minera, el hierro fragmentado se cargará con retroexcavadoras y se transportará en camiones hasta la planta de tratamiento.

Una vez allí, el material se procesará en un equipo impactor móvil con capacidad de 300 t/h, que reduce el tamaño del mineral por debajo de las 2 pulgadas .

El producto final –el hierro triturado- se cargará directamente en camiones para ser despachado. “Es un proyecto de escasas dimensiones, 162 ha de afectación directa y diez años de vida útil”, reza el informe.

Obras en la mina Hierro Indio

El proyecto Hierro Indio contempla las siguientes instalaciones principales: camino de acceso, caminos internos, canteras a cielo abierto o minas, escombrera, taller de mantenimiento, planta de trituración primaria y clasificación (móvil), almacenamiento y suministro de agua, servicios auxiliares...

El corazón de Hierro Indio

Hierro Indio está a unos 13 kilómetros de El Sosneado, a aproximadamente 2.000 metros de altura.

Los primeros descubrimientos de mineral en Hierro Indio se remontan a finales del siglo XIX. Cuenta el informe ambiental que los primeros en aprovechar este recurso fueron las tribus indígenas, que lo utilizaban para fabricar sus boleadoras.

La primera concesión formal se otorgó en 1935, dando inicio a un ciclo de producción que se extendió desde finales de la década de 1940 hasta 1973, cuando la mina se cerró.

En aquellos tiempos, en épocas de su mayor rendimiento, Hierro Indio llegaba a extraer entre 30 y 60 toneladas diarias de mineral.

hierro indio mineria exploracion (4).jpeg Muestras extraídas durante la exploración de Hierro Indio.

Tras décadas de inactividad, marcadas solo por estudios geofísicos en los años '80 y el retiro de material esparcido en 2004, la empresa Hierro Indio SA inició un proceso de reactivación en 2018.

Entonces, comenzó una etapa de exploración avanzada, sencilla y acotada dado que ya se sabía de la existencia del hierro en la zona. Se realizaron 41 pozos completando 2.480 metros perforados.

La exploración de Hierro Indio determinó recursos totales de aproximadamente 18,5 millones de toneladas, lo que permitió concluir que el yacimiento tiene el potencial de cubrir 30% del mineral de hierro que Argentina importa actualmente.