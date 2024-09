Viaje al corazón de Hierro Indio: lo que dejó la exploración en un paraje que espera ser reactivado

Hierro Indio profundo

Guillermo Re Kühl, propietario de Hierro Indio S.A., permitió que el Gobierno e Impulsa Mendoza organizaran una expedición al proyecto en la previa de la audiencia pública por la declaración de impacto ambiental de Malargüe Distrito Minero Occidental. Hasta allí fuimos, partiendo con un grupo heterogéneo de profesionales, estudiantes y curiosos desde la Dirección de Minería de la calle Boulogne Sur Mer de Ciudad. En el camino se sumaron otros tantos que venían desde San Rafael y la Ciudad de Malargüe.

Hierro Indio está a unos 13 kilómetros de El Sosneado, a aproximadamente 2.000 metros de altura.

Hasta la zona explorada sólo se puede acceder en 4x4, a través de una huella angosta que va en ascenso y que atrás va dejando un paisaje impactante, de esos que te hacen amar la montaña y que buscás dejar inmortalizados con el celular.

Celular que a esa altura sólo sirve para eso, porque encontrar señal parece casi un milagro.

hierro indio mineria exploracion (16).jpeg La inmensidad de Malargüe vista desde el camino a Hierro Indio.

Un par de vacas, unos guanacos a lo lejos y algunos chivos andaban por ahí. Guano hay por todos lados. No es el hombre el único que va dejando su huella.

El corazón de Hierro Indio está a unos 40 minutos arriba, por ese camino barrancoso. La mayoría de las plataformas están rodeando una vieja cantera que se abandonó en la década del '70 del siglo pasado.

hierro indio mineria exploracion (12).jpeg El embudo que dejó la vieja cantera de hierro, que fue abandonada en 1972.

El color amarillento de la roca y la arena en una especie de embudo profundo llaman la atención en medio de la cordillera. Metros abajo de eso y de cada paso que damos, hay hierro. Y mucho. La cuestión ahora es cómo sacarlo y si hacerlo es rentable o no para el privado que haga la inversión.

Caminos, pozos y arroyos colorados

Buena parte de los rocosos caminos para llegar a Hierro Indio se hicieron en la década del '40. Según nos contaron expertos, la empresa del geólogo argentino -formado en Estados Unidos- que obtuvo la propiedad minera reconstruyó unos 27 kilómetros y abrió otros 4.000 metros en senderos nuevos.

Sabiendo ya de la existencia del hierro en la zona, la exploración fue más sencilla y acotada. Sólo se ha explorado el 3% del área y a ciencia cierta se sabe que hay 1.700 toneladas. El mineral inferido es de 4.000 toneladas. Que organismos internacionales, de Canadá o de Australia, certifiquen esa cantidad de reservas es lo que se busca ahora, como uno de los pasos previos y necesarios para ir por inversores que decidan la extracción efectiva del hierro.

¿Es real que el hierro de Malargüe podría suplantar el 30% de lo que necesita el país? Sí. Es real, nos dice el geólogo y profesor Jorge Argento, que trabajó en la mina desde el minuto uno.

“Hoy el mercado se nutre del reciclado de la chatarra, pero no alcanza y es por eso que el resto se exporta desde Brasil”. De Argentina no se extrae ni un kilo.

Para llegar a aquellas conclusiones es que se hicieron 41 perforaciones en casi 3.000 km2 de terreno. El pozo más profundo fue de 120 metros y para hacer cada uno de ellos el equipo tardó aproximadamente 3 días. Sólo se trabajó mientras el tiempo lo permitió, de ahí que las "campañas" se desarrollan mientras no asome la nieve.

Apenas llegamos al puesto cruzamos un arroyo colorado, clara muestra del hierro existente en la montaña que tenemos enfrente. El agua baja con exceso de mineral. No se puede tomar. Pero no es ese del que se toma el agua necesaria para el andar de las máquinas exploratorias. “Está más arriba y es más claro”, nos dicen.

hierro indio mineria exploracion arroyo .jpg El caudal refleja una importante presencia de hierro en la zona.

El consumo de agua promedio por pozo varía, porque la geología cambia metro a metro. Sin embargo, puede estimarse que por perforación se usaron unos 10.000 litros, el equivalente a una pelopincho llena.

El agua se utiliza para fabricar el lodo que, entre otras cuestiones técnicas, lubrica la herramienta de perforación, que ingresa en la tierra en diagonal, siguiendo la ubicación del mineral. La clave del éxito de la exploración está en la fórmula de ese lodo, que se va reutilizando -según explican, así también se reducen los litros de agua necesarios- y que permitirá - o no- recuperar al menos el 80% del pozo. Si eso pasa, fue rentable. Si no, se esfumó la plata.

hierro indio mineria exploracion (7).jpeg A la distancia se ve otro de los tubos blancos que sobresale en diagonal del terreno.

Lograrlo no es nada fácil. Nuestra cordillera está “muy rota” por los movimientos sísmicos, las rocas se quiebran y en ocasiones hasta parecen arena.

¿Y cómo me doy cuenta de que hay hierro en la roca? Porque es magnético el que buscamos. Y lo vi. Tomar un imán y que se pegue con fuerza a lo que a simple vista parece una madera quemada (no lo es, obviamente) me resultó mágico. La naturaleza lo es, pensé. Y la tenemos en nuestras manos para aprovecharla.

muestra de hierro en hierro indio mineria.jpg Con un simple imán puede comprobarse el magnetismo del hierro que está allá abajo.

Pero para que dé sus frutos falta bastante. Después de esa exploración que duró más de dos años, Hierro Indio S.A. entró en una etapa de evaluación en la que, por un lado, se buscan aquellas certificaciones de reserva, y en la que por otro se analiza cuál sería el mejor método para poder extraer el mineral y la manera más redituable para hacerlo.

"Todo es plata", dijo alguien. Y es así. Terminado el análisis, se deben conseguir capitales, nacionales o extranjeros, a los que les resulte atractivo invertir en Mendoza; y, por supuesto, pasar nuevamente por la Legislatura para conseguir una nueva declaración de impacto ambiental.

Las vicisitudes de la economía argentina, las condiciones mendocinas -que son las que este Gobierno intenta mejorar- y el precio internacional del hierro que varía a lo largo de los años son algunas de las cuestiones que los empresarios tienen en cuenta a la hora de tomar una decisión que les impactará por al menos dos décadas.

hierro indio mineria exploracion (13).jpeg Vegetación tras la exploración de hierro en el Sur de Mendoza.

"Y necesitamos un ferrocarril para movilizar el mineral a granel", se dijo también con sinceridad, planteando una de las dificultades que presenta la Mendoza de hoy.

Entre la incredulidad y la esperanza

Es difícil traducir en palabras lo que se percibe en Malargüe. De que hay esperanza no quedan dudas. Geólogos, técnicos mineros y estudiantes de minería -por nombrar sólo algunos rubros- están desesperados porque esa etapa de construcción de la mina y la ansiada explotación lleguen. El Gobierno de Mendoza también lo está y la ansiedad se huele en sus funcionarios.

Cuentan con pasión lo que se hizo para explorar hierro y lo que se está haciendo para que lleguen más exploraciones de cobre. Es como si quisieran convencerte de que realmente se puede, aunque en el fondo hasta ellos mismos tengan dudas. No de la existencia del mineral, ni de que pueda hacerse minería de manera sustentable, y mucho menos de sus ventajas, pero sí de la llegada de los fondos.

Es ahí, en ese punto, en el que a todos se les transforma la cara. “Ojalá que…” es la frase que más se repite. En el RIGI, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, están puestas muchas de las fichas, especialmente cuando de explotación hablamos.

La que eleva sus pupilas, se muerde los labios, inclina la cabeza y respira profundo antes de desear que esa plata llegue es Andrea, la dueña de casa.

hierro indio mineria exploracion (17).jpeg El puesto que está en la base de la montaña de Hierro Indio.

Vive con su familia en el puesto que Hierro Indio e Impulsa “invadieron” para levantar un pequeño campamento. Su hijo Facundo fue el primer empleado de la empresa y el único que queda trabajando in situ ya con la exploración terminada. Hoy, sin ingenieros, obreros ni técnicos dando vueltas por ahí, su tarea es la de cuidar la maquinaria que quedó, a la espera de que algún día se le vuelva a dar vida minera a esa montaña y se avance en la extracción del mineral.

hierro indio mineria exploracion (1).jpeg Parte de la maquinaria que quedó en el puesto de Andrea, en la base de Hierro Indio. Personal de Impulsa Mendoza llega cada semana para realizar el mantenimiento.

Andrea fue la cocinera de Hierro Indio en el esplendor de la exploración. Su hija hacía la limpieza. Hoy están desempleadas y viven de la venta de unos 100 chivos por temporada y alguna asignación del Estado.

Volver a tener el comedor del campamento repleto de gente las llenó de ilusión, pero saben, con los pies en la tierra, que podrían pasar años para que esa situación se repita.

“Lo deseo más por mis hijos que por mí. Yo ya estoy grande, pero la minería para ellos podría ser el futuro”, me dice Andrea, mientras termina de levantar platos vacíos de empanadas que fueron devoradas en segundos.