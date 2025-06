¿Quiénes quieren tal cosa? Suponemos que la derecha, los poderes económicos concentrados, la prensa, la justicia convertida en corporación, el mileísmo, el liberalismo, Macri, la clase "mierda", los gobernadores radicales, los desalmados, la gente del interior, los que creen en la meritocracia, los monotributistas, las provincias mejor administradas... y sigue una larga lista.

Cristina Kichner en el balcón de su casa.jpg

La corruptela con fondos de la obra pública que se extendió durante los tres gobiernos del matrimonio de Néstor Kirchner y de Cristina y que tuvo a testaferros rutilantes como Lázaro Báez o Cristobal López, entre muchos otros, ha sido algo tan evidente como los bolsos con 9 millones de dólares de la corrupción que José López, secretario de Obras Públicas de la Nación, intentó esconder en un convento la madrugada del 14 de junio de 2016 antes de caer preso.

Anabel, el camporismo, el sector de los kirchneristas que había empezado a emigrar de "Cristinaland" (con Axel Kicillof a la cabeza) e incluso sectores del peronismo republicano ahora fingen demencia y se embanderan en una supuesta unidad negacionista del latrocinio y en defensa de la peor cara de Cristina.

El país más real, ese que puede justipreciar y avalar determinadas decisiones de las administraciones kirchneristas, nunca se va a sentir cómodo con el "roban pero hacen".

La conciencia de ese país que cree en el "No robarás" sabe de sobra que los actos de corrupción con fondos destinados a la obra pública existieron y de manera mayúscula.

Y sabe que el delito ha quedado debidamente probado en todas las instancias judiciales por las que debió pasar, incluida la Suprema Corte de la Nación. Sin embargo para el relato K "a Cristina la quieren presa por sus aciertos".

Sagasti dice estar convencida de que todo se reduce a la maldad de los que están en contra del pueblo y que no admiten los logros de la ex presidenta

Todos esos argentinos no pueden soportar, asegura Sagasti, que en 2009 el gobierno de Cristina haya aprobado la Asignación Universal por hijo, una propuesta cuya idea original fue presentada unos años antes por la legisladora (todavía radical) Elisa Carrió y luego retomada por el peronismo Kirchnerista.

Anabel machaca que a Cristina "la quieren presa" porque en su gobierno se instituyó el matrimonio igualitario. En realidad esa fue una medida que fue apoyada no sólo por los kirchneristas sino por los radicales y casi todo el espectro del liberalismo republicano. En cambio fue muy combatida por los gobernadores del peronismo, entre ellos el de Mendoza, Celso Jaque.

Textual de Anabel para enmarcar: "No, no es por Vialidad. La quieren presa por la Asignación Universal por Hijo, por el matrimonio igualitario, por las jubilaciones de las amas de casa, por plantarse frente al FMI, por el Procrear, por las universidades que creó, por generar trabajo, por el salario más alto en dólares de la región".

Y no se pierda este remate: "La quieren presa porque despertó a una generación entera. La quieren presa porque la aman los que nunca habían amado a un político. La quieren presa porque no pudieron matarla y porque no le perdonan el fifty-fifty".

Anabel Fernández Sagasti es senadora nacional por Mendoza. Ojalá que su pasión en la defensa de esta provincia pudiera alcanzar alguna vez el nivel de dedicación, trabajo y empeño que ha puesto todos estos años a favor de su jefa política, hoy presa por corrupción.