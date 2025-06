Cristina Kirchner, ya con tobillera electrónica, volvió a salir al balcón a saludar a la militancia

Embed - Cristina Kirchner salió al balcón con tobillera electrónica

Le colocaron la tobillera electrónica a Cristina Kirchner

Pasadas las 18, técnicos del Ministerio de Seguidad de la Nación le colocaron la tobillera electrónica a Cristina Kirchner. Se informó que "fue para controlar que no deje su lugar de detención, en su departamento de San José 1111 en Constitución".

Tanto los abogados de la ex presidenta como dirigentes de la oposición se quejaron de esta medida porque entienden "que no hay ninguna posibilidad de que Cristina intente dejar su lugar de detención. No lo hizo nunca -cuando tenía todas las posibilidades- y no lo va a hacer ahora".

Mientras tanto, el Tribunal Oral en lo Federal Criminal 2 la autorizó al uso del balcón.

Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu sostuvieron que “el tribunal no ha vedado el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita”.

No obstante aclararon que “se espera de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario”.

“En virtud de lo expuesto, el tribunal da por aclarada la incertidumbre traída a estudio, lo que así se resuelve”, señalaron los magistrados.

La prisión domiciliaria será supervisada por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal que elevará un informe a Gorini, presidente del tribunal, cada tres meses.

La ex presidenta ya anunció que apelará ante la Cámara Federal de Casación las condiciones impuestas en su arresto en tanto se espera que el fiscal federal Diego Luciani también cuestione la concesión del beneficio ante ese tribunal.