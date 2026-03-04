Tras una jornada marcada por reuniones y hermetismo, Javier Milei oficializó la salida del Gabinete de Mariano Cúneo Libarona. El Presidente también dio a conocer que el nuevo titular del Ministerio de Justicia se Juan Bautista Mahiques, hasta hoy Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Cúneo Libarona
La renuncia de Mariano Cúneo Libarona no sorprendió. Su sucesor es Juan Bautista Mahiques, un hombre con fuerte anclaje en el Poder Judicial
La salida de Cúneo Libarona no tomó por sorpresa al círculo rojo. Según fuentes oficiales, el ahora exministro había acumulado tensiones con la Jefatura de Gabinete y el asesor presidencial Santiago Caputo. Los puntos de fricción se centraron en la velocidad de las reformas procesales y una serie de declaraciones públicas que no habrían caído bien en el despacho presidencial.
A pesar de haber sido el arquitecto de la implementación del sistema acusatorio en varias jurisdicciones, el desgaste de la gestión y la necesidad de un perfil "más político y articulador" con los tribunales de Comodoro Py terminaron por sellar su destino.
¿Quién es Juan Bautista Mahiques?
Juan Bautista Mahiques, un abogado de 46 años, nacido en Mercedes (Buenos Aires) y que desde octubre de 2019 ocupaba el cargo de Fiscal General en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El desembarco de Mahiques representa un cambio de estrategia hacia un perfil con mayor "conocimiento del territorio judicial". Con una trayectoria que incluye su paso por el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General porteña, Mahiques es visto como un puente natural entre el Ejecutivo y los magistrados.
La designación de Mahiques fue interpretada por analistas políticos como un gesto de fortalecimiento de las alianzas territoriales y un intento de dotar al Ministerio de una operatividad técnica más agresiva.
Desde la oposición, las críticas no tardaron en llegar, poniendo el foco en los vínculos previos del nuevo ministro y su rol en la gestión judicial de la Ciudad.
El flamante ministro tiene por delante una agenda cargada: la implementación definitiva del Código Procesal Penal Federal en todo el país y la discusión legislativa sobre la baja de la edad de imputabilidad, dos ejes centrales del programa de gobierno para este año.
Se espera que el acto de asunción formal se realice en las próximas horas en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde el Presidente le tomará juramento antes de su primer viaje oficial con el nuevo gabinete consolidado.
Noticia en desarrollo....
Fuentes: A24.com, Infobae y Noticias Argentinas