El intendente de Las Heras explicó por qué le pidió un adelanto de coparticipación a Cornejo

Francisco Lo Presti, el intendente de Las Heras, explicó por qué debió pedir un adelanto de coparticipación a Alfredo Cornejo. El radical aseguró que acudió al ministerio de Hacienda para pedir $1.500 millones porque debía costear pagos de obra pública que se aceleró más de lo previsto.
"El año pasado destinamos $15.000 millones a la obra pública y se generó un desfasaje del 10% para este año, porque el plan de obra se aceleró más de lo previsto y no quisimos demorar los pagos", comenzó diciendo el jefe comunal.
Y amplió: "Siempre hemos pagado en tiempo y forma porque todo el mundo sabe que cuando se retrasan los pagos, las empresas constructoras presentan presupuestos más altos para cubrirse con los intereses y quisimos evitarlo".
Enumeró que con aquellos fondos destinados a obras se concretaron 600.000 metros cuadrados de asfalto con los que se cubrieron por ejemplo calles del barrio Infanta, del San Lorenzo y el barrio Los maestros, y que también se incluyó el segundo tramo de la calle Independencia y de Lisandro Moyano.
Ante esa situación Lo Presti decidió pedir un adelanto de coparticipación que devolverá con descuentos que Hacienda le hará desde mayo en cuatro cuotas consecutivas.
"No es un salvataje ni un rescate. Es un adelanto que la provincia le descuenta de los próximos pagos. Lo mismo se hizo con Malargüe y General Alvear", aportaron desde el ministerio de Hacienda.
"Hemos logrado más de U$S 1.000 millones de inversión privada en Las Heras"
Este martes Lo Presti también inauguró las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y se encargó de marcar cómo creció la inversión privada en su comuna.
En el discurso detalló que las diversas empresas que se instalaron en Las Heras, fundamentalmente con proyectos mineros y energéticos, sumaron más de U$S 1.000 millones.
"Con la inversión de PSJ Cobre Mendocino y el parque solar El Quemado, más la inversión del Parque Industrial y otro parque solar en Uspallata ya hemos logrado que la inversión privada supere los U$S1.000 millones, lo que va en línea con lo que estamos haciendo también con inversión pública junto con Aysam", precisó.