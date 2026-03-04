El intendente de Las Heras explicó por qué le pidió un adelanto de coparticipación a Cornejo

Lo Presti pavimentación de calles en Las Heras.jpg El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, aseguró que pidió un adelanto para destinarlo al pago de la obra pública que inició el año pasado. Gentileza Las Heras

Enumeró que con aquellos fondos destinados a obras se concretaron 600.000 metros cuadrados de asfalto con los que se cubrieron por ejemplo calles del barrio Infanta, del San Lorenzo y el barrio Los maestros, y que también se incluyó el segundo tramo de la calle Independencia y de Lisandro Moyano.

Ante esa situación Lo Presti decidió pedir un adelanto de coparticipación que devolverá con descuentos que Hacienda le hará desde mayo en cuatro cuotas consecutivas.

"No es un salvataje ni un rescate. Es un adelanto que la provincia le descuenta de los próximos pagos. Lo mismo se hizo con Malargüe y General Alvear", aportaron desde el ministerio de Hacienda.

"Hemos logrado más de U$S 1.000 millones de inversión privada en Las Heras"

Este martes Lo Presti también inauguró las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y se encargó de marcar cómo creció la inversión privada en su comuna.

Lo Presti y el CEO de PSJ Cobre Mendocino El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, rescató cómo creció la inversión privada y marcó que PSJ Cobre Mendocino es una de las más grandes. Acá con el CEO de esa minera Fabián Gregorio. Fuente: Municipalidad de Las Heras

En el discurso detalló que las diversas empresas que se instalaron en Las Heras, fundamentalmente con proyectos mineros y energéticos, sumaron más de U$S 1.000 millones.

Tuit de Lo Presti

"Con la inversión de PSJ Cobre Mendocino y el parque solar El Quemado, más la inversión del Parque Industrial y otro parque solar en Uspallata ya hemos logrado que la inversión privada supere los U$S1.000 millones, lo que va en línea con lo que estamos haciendo también con inversión pública junto con Aysam", precisó.