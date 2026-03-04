De Corea a la Argentina: llega una nueva forma de construcción de casa mega resistentes

Adaptar ese espíritu milenario a la costa atlántica argentina fue un acto de delicadeza. En lugar de replicar fielmente cada detalle, Raspall y Lee reinterpretaron los elementos esenciales. Un patio central abierto al cielo, el madang, que funciona como núcleo del hogar, la madera como protagonista y los aleros amplios que suavizan la luz y protegen la casa de la lluvia.

Casa hanok en Argentina (2)

¿Cómo es esta construcción Argentina-Coreana?

La estructura, organizada alrededor de un patio central (madang) y sobreelevada sobre pilotes, cuenta con dos dormitorios y una versátil sala de té, utilizando materiales que maximizan la conexión interior-exterior.

Al mismo tiempo, la casa incorpora tecnologías contemporáneas. Aunque en los hanok tradicionales el sistema de calefacción ondol calienta el piso desde abajo para enfrentar los inviernos coreanos, en esta versión argentina se sumaron climatización moderna, ventanas de doble vidrio y domótica, todo pensado para el confort actual sin perder la esencia original.

Este hanok argentino no es sólo un objeto arquitectónico. Es un puente cultural entre Argetina y Corea. Una memoria viva que trae los códigos de una tradición coreana milenaria para dialogar con un paisaje muy nuestro, donde la luz es otra y el mar canta distinto. Aquí, cada espacio es una invitación a habitar no sólo una casa, sino una forma de ver el mundo.