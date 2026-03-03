El tanque de Argentina que redefinió la tecnología militar en América Latina: el primero de la región

En un continente acostumbrado a comprar defensa, Argentina mostró que también podía crear tecnología propia con impacto regional.

Tanque Argetino

Argentina y el tanque que marcó un hito tecnológico en América Latina

A comienzos de los años 70, el Ejército Argentino necesitaba reemplazar sus antiguos Sherman y modernizar su fuerza blindada. El contexto era el de la Guerra Fría. Los países buscaban capacidad de disuasión y autonomía estratégica. En América Latina, la mayoría de los ejércitos dependía casi totalmente de la compra de material usado o nuevo a Estados Unidos o Europa. Argentina eligió otro camino.