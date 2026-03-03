El tanque de Argentina que redefinió la tecnología militar en América Latina: el primero de la región

En los años setenta, cuando América Latina dependía de la importación de armamento, Argentina apostó por desarrollar tecnología propia. Así nació el TAM, el primer tanque de producción nacional diseñado en la región.
En un continente acostumbrado a comprar defensa, Argentina mostró que también podía crear tecnología propia con impacto regional.
Argentina y el tanque que marcó un hito tecnológico en América Latina
A comienzos de los años 70, el Ejército Argentino necesitaba reemplazar sus antiguos Sherman y modernizar su fuerza blindada. El contexto era el de la Guerra Fría. Los países buscaban capacidad de disuasión y autonomía estratégica. En América Latina, la mayoría de los ejércitos dependía casi totalmente de la compra de material usado o nuevo a Estados Unidos o Europa. Argentina eligió otro camino.
En 1974 se firmó el acuerdo con la alemana Thyssen-Henschel para diseñar un tanque adaptado al territorio argentino, utilizando como base tecnológica el vehículo alemán Marder. La producción comenzó a fines de esa década en la planta estatal TAMSE. El TAM fue pensado con una lógica muy concreta. Debía ser más liviano que los tanques pesados europeos para poder cruzar puentes argentinos, recorrer largas distancias y operar en distintos terrenos, desde la llanura pampeana hasta zonas más áridas.
Así se diseñó el tanque argentino que hizo historia en América Latina
El TAM no se pensó como un gigante de acero, sino como una respuesta inteligente a una necesidad concreta:
- Potencia equilibrada: su cañón de 105 mm lo alineaba con estándares OTAN de la época, sin sobredimensionar el sistema.
- Movilidad como prioridad: motor MTU de 720 hp, hasta 75 km/h y autonomía cercana a 500 km: diseñado para territorio amplio, no para guerras de trincheras.
- Producción regional inédita: cerca de 200 unidades fabricadas en Argentina, algo poco común en América Latina.
- Actualización tecnológica: la versión TAM 2C incorporó sistemas digitales de control de tiro y nueva electrónica, extendiendo su vida operativa.
- Un tanque más liviano de lo habitual: con unas 30 toneladas, fue pensado para cruzar puentes y recorrer grandes distancias sin las limitaciones de los modelos pesados europeos.