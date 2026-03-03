En el extremo sur de la Argentina, donde el viento patagónico talla el paisaje y los glaciares dibujan horizontes imponentes, una de las montañas más impactantes de la región figura como una potencia. Con 3.706 metros de altura, su cumbre se posiciona como la más elevada de la provincia de Santa Cruz y una de las más desafiantes de la Patagonia austral.
Ubicada en plena Cordillera de los Andes, esta montaña forma parte de un cordón fronterizo que comparte territorio con Chile. Su entorno está dominado por hielos eternos, valles profundos y condiciones climáticas extremas que la convierten en un destino reservado para montañistas experimentados.
Recién al adentrarse en su historia y en los relatos de expediciones se descubre su identidad: se trata del Cerro San Lorenzo, también conocido como Monte Cochrane del lado chileno.
La cumbre más elevada de Santa Cruz supera los 3.500 metros
El Cerro San Lorenzo se encuentra en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, en una zona de difícil acceso, lejos de los circuitos turísticos masivos. Su imponente macizo forma parte de la frontera natural entre Argentina y Chile, lo que le otorga una relevancia geográfica y estratégica. Con sus 3.706 metros sobre el nivel del mar, es considerado uno de los picos más altos de la Patagonia y una referencia obligada para el montañismo técnico en el sur del continente.
Escalar esta montaña no es tarea sencilla. Las condiciones meteorológicas cambian de manera abrupta, con fuertes ráfagas de viento, nevadas intensas y temperaturas extremas incluso en verano. Además, la presencia de glaciares y pendientes pronunciadas exige experiencia en hielo y roca. Por eso, su cumbre es elegida principalmente por andinistas que buscan retos de alta complejidad fuera de los circuitos tradicionales.
Más allá del desafío deportivo, la zona que rodea esta cumbre ofrece una biodiversidad única y paisajes prácticamente vírgenes. Ríos de deshielo, lagunas de altura y una fauna adaptada al clima extremo completan un escenario que parece detenido en el tiempo.
El Cerro San Lorenzo, o Monte Cochrane, representa uno de los secretos mejor guardados del sur argentino. Su ubicación estratégica, su altura y su dificultad técnica lo convierten en una joya de la Patagonia profunda. Para quienes buscan explorar más allá de lo conocido y descubrir rincones auténticos de la Cordillera de los Andes, esta cumbre en Santa Cruz es una invitación a la aventura en estado puro.
Características de la montaña más alta de Santa Cruz
- El primer ascenso registrado a esta cumbre tuvo lugar el 17 de diciembre de 1943 por un hombre de 60 años en aquel entonces.
- Entre 1943 y 1995, la montaña más alta de Santa Cruz solo registró diez ascensos absolutos.
- Su ladera que se extiende en territorio argentino está cerca del Parque Nacional Perito Moreno, aunque no pertenece a este parque.
- Debido a las condiciones climáticas, la primera cumbre invernal recién se logró el 16 de julio de 2004.
- Está ubicada a 8 kilómetros del Cerro Penitentes.