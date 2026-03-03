cerro san lorenzo en santa cruz El Monte San Lorenzo, también conocido como Monte Cochrane con sus 3.706 metros de altura, es la cumbre más alta de Santa Cruz.

La cumbre más elevada de Santa Cruz supera los 3.500 metros

El Cerro San Lorenzo se encuentra en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, en una zona de difícil acceso, lejos de los circuitos turísticos masivos. Su imponente macizo forma parte de la frontera natural entre Argentina y Chile, lo que le otorga una relevancia geográfica y estratégica. Con sus 3.706 metros sobre el nivel del mar, es considerado uno de los picos más altos de la Patagonia y una referencia obligada para el montañismo técnico en el sur del continente.

Escalar esta montaña no es tarea sencilla. Las condiciones meteorológicas cambian de manera abrupta, con fuertes ráfagas de viento, nevadas intensas y temperaturas extremas incluso en verano. Además, la presencia de glaciares y pendientes pronunciadas exige experiencia en hielo y roca. Por eso, su cumbre es elegida principalmente por andinistas que buscan retos de alta complejidad fuera de los circuitos tradicionales.

Más allá del desafío deportivo, la zona que rodea esta cumbre ofrece una biodiversidad única y paisajes prácticamente vírgenes. Ríos de deshielo, lagunas de altura y una fauna adaptada al clima extremo completan un escenario que parece detenido en el tiempo.

El Cerro San Lorenzo, o Monte Cochrane, representa uno de los secretos mejor guardados del sur argentino. Su ubicación estratégica, su altura y su dificultad técnica lo convierten en una joya de la Patagonia profunda. Para quienes buscan explorar más allá de lo conocido y descubrir rincones auténticos de la Cordillera de los Andes, esta cumbre en Santa Cruz es una invitación a la aventura en estado puro.

Características de la montaña más alta de Santa Cruz