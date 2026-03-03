Dile adiós a WhatsApp gratis: estos son los países que tendrán que pagar para usar la aplicación sin anuncios

anuncios publicidad whatsapp WhatsApp estrena anuncios en su aplicación.

Aunque, en relación a esto último, sí es cierto que Meta realizará la segmentación publicitaria a partir de datos como idioma, edad, sexo y ubicación geográfica.

Por otro lado, el medio especializado WABetaInfo reveló que la opción de suscripción para poder eliminar anuncios para usuarios mayores de 18 años que tengan su cuenta de WhatsApp vinculada al Centro de Cuentas de Meta.

En lo que concierne a los precios, el costo estimado de la suscripción rondará los 5,99 euros mensuales si se gestiona desde navegadores web. En cambio, si la suscripción se realiza a través de las tiendas oficiales de Apple o Google, el precio podría incrementarse debido a las comisiones de dichas plataformas, situándose entre los 3 y 4 euros adicionales.

suscripcion whatsapp Los países de Europa serán los primeros en probar la suscripción en WhatsApp.

Este servicio de suscripción que por ahora estará vigente para países europeos, comenzará a desplegarse paulatinamente a otros mercados como Estados Unidos y Latinoamérica. Aunque, todavía no se sabe cuál será el precio final para disfrutar de WhatsApp sin anuncios.