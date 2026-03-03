Dile adiós a WhatsApp gratis: estos son los países que tendrán que pagar para usar la aplicación sin anuncios

Todo lo bueno tiene un precio. Y en tiempos de alta demanda tecnológica, son pocas las aplicaciones gratuitas que nos brinden un beneficio sin pedirnos nada a cambio. Una de ellas era, hasta ahora, WhatsApp. Es que desde Meta anunciaron que la plataforma de mensajería instantánea pondrá en marcha un plan de suscripción y quienes no se adhieran deberán usar la app con molestos anuncios.
Lo que durante años se consideró una simple especulación ha pasado a ser una realidad confirmada por Meta: la publicidad llegará a WhatsApp. Este movimiento representa uno de los cambios más drásticos en la historia de la aplicación de mensajería más popular de todas y los primeros usuarios en probarlo serán aquellos que residan en países de Europa.
La compañía liderada por Mark Zuckerberg explicó que los anuncios no estarán incluidos en los chats, pero sí en estados y canales. Además, también confirmaron que esto no supone un riesgo para la privacidad de los usuarios, al mismo tiempo que nadie tendrá acceso al cifrado de extremo a extremo.
Aunque, en relación a esto último, sí es cierto que Meta realizará la segmentación publicitaria a partir de datos como idioma, edad, sexo y ubicación geográfica.
Por otro lado, el medio especializado WABetaInfo reveló que la opción de suscripción para poder eliminar anuncios para usuarios mayores de 18 años que tengan su cuenta de WhatsApp vinculada al Centro de Cuentas de Meta.
En lo que concierne a los precios, el costo estimado de la suscripción rondará los 5,99 euros mensuales si se gestiona desde navegadores web. En cambio, si la suscripción se realiza a través de las tiendas oficiales de Apple o Google, el precio podría incrementarse debido a las comisiones de dichas plataformas, situándose entre los 3 y 4 euros adicionales.
Este servicio de suscripción que por ahora estará vigente para países europeos, comenzará a desplegarse paulatinamente a otros mercados como Estados Unidos y Latinoamérica. Aunque, todavía no se sabe cuál será el precio final para disfrutar de WhatsApp sin anuncios.