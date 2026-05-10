Delfina Lanusse apareció en redes tras el escándalo por las Propofest: "Las cosas se van a aclarar"

Además, la médica hizo otro video donde se la ve directamente hablando sobre su situación judicial y la causa por las Propofest.

“No puedo creer estar haciendo este video por TikTok, nunca me lo imaginé en la vida entera, pero sentía que después de tanto ruido estaba bueno aparecer, mi voz, quien soy, como 'Hola, acá estoy y no soy lo que quizás giró por todos lados en las noticias'", comienza diciendo Lanusse en el video.

"Este video es para agradecer a la gente que estuvo cerca mío, a quienes me escribieron con respeto, a quienes me escucharon, a quienes no me soltaron la mano en un momento muy difícil de mi vida, personal y profesional, muy, muy difícil. Así que, de verdad, gracias a esas personas", continuó diciendo.

"Con respecto a lo otro, no puedo ni me corresponde tampoco explicar por acá. La Justicia está trabajando, confío en ese proceso. Con el tiempo, por las vías que corresponde, las cosas se van a ir aclarando", sostuvo la médica residente.

"Mientras tanto, intento apoyarme en mi familia, en la gente que me quiere, en mis amigos, en lo que soy, en lo que construí durante todos estos años, en el amor que siempre tuve por mi profesión, muy grande, y en volver a encontrarme a mi misma o conmigo misma después de todo lo que se dijo. Gracias por estar del otro lado", finalizó Lanusse. Como mencionamos previamente, al poco tiempo de haber publicado este video, la joven lo borró.

Chantal Tati Leclercq y Delfina Lanusse Chantal Leclercq y Delfina Lanusse, dos de las médicas investigadas por las propofest.

¿Qué dice la defensa de Delfina Lanusse?

La defensa de la médica residente Delfina Lanusse asegura que "no existe conexión" entre la muerte del anestesista mendocino Salazar, ocurrida el pasado 20 de febrero, y el supuesto desvío de medicamentos del hospital. Según sostiene su abogado, no deberían cruzarse ambas investigaciones.

Uno de los puntos a investigar son las imágenes de la cámara de seguridad del edificio de Salazar donde se ve a Lanusse. La joven dice a que las 14 horas (momento en el cual ella quedó registrada en las cámaras) se encontraba declarando en la Asociación de Anestesiología, acompañada por un testigo que, según dijo, puede respaldar su coartada.

Por el momento habrá que esperar hasta mediados de mayo, momento en el cual la Cámara del Crimen analizará los planteos de Lanusse. Allí se definirá si el procesamiento se mantiene o si, como pretende la defensa, se revoca por falta de pruebas y se ordena profundizar la investigación.