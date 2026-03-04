Hace dos años el gobierno de Javier Milei llevó a cabo la desregulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a las tasas mínimas de interés y, por ende, la de los ahorros en plazo fijo. De esa manera, los bancos llevan adelante una competencia para captar y retener a los clientes con atractivas tasas de interés.
Se mueven las tasas del plazo fijo: cuánto pagan hoy 4 de marzo los principales bancos de Argentina
Las tasas de interés atraviesan una etapa de leve baja y los bancos tomaron una decisión clave sobre el ahorro en plazo fijo. Qué entidad paga más este martes
En las últimas semanas, las tasas de interés de los plazos fijos en Argentina han mostrado una leve tendencia a la suba, estabilizándose recientemente en un rango de entre el 23% y el 27% nominal anual según el banco. Sin embargo, recientemente algunas instituciones bajaron un punto sus porcentajes.
Estos son los bancos que más intereses pagan en el plazo fijo este miércoles 4 de marzo
El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen debido al bajo o nulo riesgo que presentan. Sin embargo, la caída en la tasa de interés hace que los ahorristas que suelen apostar por esta herramienta, duden sobre su conveniencia en el último tiempo.
El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.
A continuación listamos los diez bancos con mayor volumen de depósitos y ordenados, de arriba hacia abajo, los que más intereses pagan a los que menos pagan:
- Banco Macro: 27%
- Banco Hipotecario: 27%
- Banco Nación: 25%
- Provincia de Buenos Aires: 25%
- Banco Credicoop: 24%
- ICBC Argentina: 23,50%
- Galicia: 23%
- Santander Argentina: 23%
- Banco Ciudad: 23%
- BBVA Argentina: 23%
Si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.