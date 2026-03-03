Mike Amigorena hizo una versión de la Marcha de la Vendimia con producción de FM Brava

Embed - Marcha de la Vendimia por Mike Amigorena (Manso Canto a Mendoza)

En el 90ª aniversario de la fiesta mayor de Mendoza y 8 décadas después de aquel debut, Radio Brava decidió producir una versión que rompiera con los estándares tradicionales de reinterpretación del himno vendimial.

Para ello convocó a un artista que nunca olvidó sus raíces y que mantiene vínculo estrecho con su Mendoza natal. De hecho, el propio Mike Amigorena había anticipado a Diario UNO esta novedad musical aunque sin dar muchos detalles.

Mike Amigorena, la Vendimia y un desafío que nació en el aire

Es que la idea comenzó a gestarse en 2024 durante una entrevista que el conductor Luciano Manganini le realizó a Mike Amigorena en Radio Brava.

“Esto surgió a partir de una nota que tuvimos con Mike en 2024. Él vino a presentar su disco El Increíble Cool’ y pasó por FM Brava para hablar de ese trabajo”, recordó Manganini.

La entrevista radial buscó recuperar el vínculo del artista con su tierra. “Hicimos una nota de mendocinidad, más que nada para traerlo de vuelta a su cultura. Le mostramos memes de actualidad mendocina, como ponerle voz al Cóndor del Acceso Este. Fue una nota muy divertida”, según contó el conductor del programa "Eslou motion" de FM Brava (que va de lunes a viernes, de 10 a 12) y quien además es músico y productor musical.

Luciano Manganini, músico, productor musical y conductor de FM Brava Luciano Manganini, conductor de FM Brava y productor de la versión que interpreta Mike Amigorena de la Marcha de la Vendimia. Foto: Gentileza Luciano Manganini

En ese contexto apareció la conexión con la Vendimia. “Estábamos cerca de Vendimia y uno de los desafíos que le propusimos fue hacer de cuenta que él era el presentador de la fiesta. Ahí empezó a hacer un monólogo como si estuviera en el teatro griego y después lamentó que nunca lo habían llamado para participar”, explicó Manganini sobre aquella nota con el artista maipucino.

La radio ya había realizado otras versiones de la Marcha de la Vendimia y decidió mostrárselas. “Le pregunté cómo sería su versión del Canto a Mendoza y la empezó a tararear en vivo. Yo empecé a hacer 'beatbox' arriba, como la parte instrumental con la boca... Fue un momento muy efímero, pero quedó grabado en nosotros”, relató el productor general de esta versión de FM Brava que en menos de un día de su estreno suma cientos de likes y visualizaciones en redes de la radio.

Mike Amigorena grabó de noche en Mendoza

Meses después de aquella entrevista, la idea volvió a tomar forma. Luciano Manganini contactó nuevamente a Mike Amigorena y el artista aceptó el desafío de producir una reinterpretación propia.

El proyecto avanzó primero con una maqueta y luego con el trabajo en Jimbo Estudios, ubicado en el departamento de San Martín. La mezcla y masterización correrían por cuenta del responsable del estudio de grabación, el productor Pedro Vanín.

Mike Amigorena C.jpg En 2024 Mike Amigorena pasó por los estudios de Radio Brava y ahí, en vivo, se gestó esta versión de la Marcha de la Vendimia (Canto a Mendoza).

“En noviembre Mike vino a la provincia a hacer algunos trabajos y aprovechamos para grabar la canción. Fue una sesión que empezó a las 10 y media de la noche y terminó cerca de la 1 y media de la madrugada”, recordó Manganini.

Durante esa sesión registraron varias tomas que luego se incorporaron a esta renovada Marcha de la Vendimia como pequeños guiños sonoros. “Algunas quedaron escondidas dentro del tema, como pequeñas sorpresas”, explicó el productor y conductor de Radio Brava.

Un guiño contemporáneo a la cultura mendocina

La versión interpretada por Mike Amigorena se caracteriza por un tono íntimo y experimental con base electro pop. En algunos pasajes el artista susurra referencias a la cultura local como “tortitas raspadas” o “con chicha”, guiños que dialogan con la gastronomía y las tradiciones mendocinas.

El videoclip que acompaña el lanzamiento también apuesta a una estética contemporánea. Las visuales fueron creadas por Lucas Canales y combinan animación con imágenes icónicas de Mendoza: el Cóndor, el sol, la montaña, las uvas, los viñedos y los toneles de vino.

Video de la versión de la Marcha de la Vendimia producida por FM Brava que canta Mike Amigorena Las visuales del clip de la Marcha de la Vendimia con Mike Amigorena fueron creados por Lucas Canales. Foto: Captura de video

El relato visual incluye escenas de distintas ediciones de la Vendimia en el teatro griego Frank Romero Day, junto con imágenes de reinas vendimiales y paisajes turísticos de la provincia. En el centro de la historia aparece un cosechador, reforzando el concepto de Mendoza como “tierra del sol y del buen vino”.

El clip se estrenó en el canal de YouTube y redes sociales de FM Brava, donde en pocas horas alcanzó cientos de reproducciones.

Una Vendimia para la generación TikTok

Detrás del proyecto musical hay una intención clara: acercar la Vendimia a públicos más jóvenes. “Hay una intención genuina de aportar a la cultura de la provincia con un sonido más vanguardista, contemporáneo, para una generación que está fuera de Vendimia”, explicó Luciano Manganini.

Según el productor, esa distancia se debe en parte a la forma en que la fiesta se comunica. “A veces no le llega o la esquiva porque le aburre, o porque se difunde de una manera que a la generación de TikTok no le entra en la cabeza”, señaló.

Por eso la propuesta busca quitar solemnidad al símbolo sin faltarle el respeto a su tradición. “Queremos sacar la Vendimia de todo ese protocolo y llevarla a un plano irónico, más entretenido, pero sin faltarle el respeto a los símbolos tradicionales”, afirmó sobre el Canto a Mendoza que ha tenido muchas versiones en su historia y hasta fue interpretada en vivo por una reina nacional: Mayra Tous en 2022.

vendimia 2022 acto central.jfif Antes de entregar su mandato, la Reina Nacional de la Vendimia 2022 cantó la Marcha de la Vendimia en el teatro griego.

Manganini también aclaró que el proyecto no tiene un fin comercial. “No es un tema para el repertorio de Mike Amigorena ni un proyecto de la Brava para lucrar. Es un aporte cultural que surgió en conjunto y que quisimos dejar como huella contemporánea dentro de la cultura vendimial”, concluyó.

La mirada de la FM Brava

Desde la emisora FM Brava 94.9, que forma parte de los medios de comunicación de Grupo América Interior, destacan que la iniciativa forma parte de una línea creativa que el medio viene desarrollando en los últimos años.

Sebastián Palma, gerente de marketing y medios digitales de Grupo América Interior, argumentó que la versión de la Marcha de la Vendimia con Mike Amigorena busca reinterpretar el imaginario vendimial desde nuevos códigos culturales.

“En sintonía con lo que venimos mostrando como marca, esta acción muestra a FM Brava como un medio que se anima a jugar con el imaginario y el relato de Vendimia para interpretarlo a su manera”, afirmó.

Vendimia 2025 - Acto Central "Guardiana del vino eterno" - Teatro Griego Frank Romero Day La Fiesta Nacional de la Vendimia cumple 90 años de historia, y a 80 del estreno su himno ahora tiene una nueva versión. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Y agregó: “Usamos el lenguaje de los memes, la ironía y el absurdo para acompañar visualmente el concepto kitsch de esta versión del Canto a Mendoza porque entendemos que esos códigos son los que más le llegan a nuestra audiencia”.

Con esta reinterpretación, la histórica Marcha de la Vendimia (Canto a Mendoza) suma así una nueva lectura sonora que intenta tender un puente entre la tradición y las formas culturales de una generación acostumbrada a consumir música y contenidos en clave digital.