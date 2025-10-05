Inicio Espectáculos Mike Amigorena
Mike Amigorena: "Voy a hacer una versión electrodance de la Marcha de la Vendimia "

El artista mendocino Mike Amigorena habló de sus proyectos. Entre ellos una campaña contra el cáncer de próstata y ¡renovar la versión de la marcha vendimial!

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Mike Amigorena anduvo por los pagos mendocinos. 

Mike Amigorena vuelve a estar al frente de una campaña provincial. Esta vez una para prevenir el cáncer de próstata: "'Noviembre azul y con bigotes', una iniciativa de Fundación Uroclínica, con el objetivo de que todos los que tenemos más de 50 años nos hagamos el chequeo anual y podamos prevenir con mucha antelación el cáncer de próstata y mejorar la calidad de vida" detalló. Además tiene proyectos ligados a la música entre ellos uno muy particular: renovar la Marcha de la Vendimia (Canto a Mendoza) con una versión electrodance.

Mike Amigorena: "Mi hija ya está en primer grado y la disfruto mucho".

La campaña fue el motivo que lo trajo "de visita al pago", pero Mike está enfocado en la música. Después de protagonizar en teatro "La cena de los tontos" en calle Corrientes se abrió en agosto y se prepara para lanzar su cuarto disco.

-¿Te agota actuar?

-¿El qué?. ¡No!. Una serie se graba en dos meses, tres excepcionalmente. El teatro sí es un poco más desgastante. Estuve en "La cena de los tontos" hasta agosto y me bajé, por ahí sí te puedo decir que el teatro tiene otro ritmo, de jueves a domingo y esta obra va a hacer temporada en Mar del Plata, es re Mar del Plata "La cena..." pero me estoy dedicando a adelantar temas para presentar el disco el año que viene.

Antes, el 16 de noviembre, Mike hará una nueva edicición de "mik3poccard" en Villa Elina junto a la cheff Caro Poccard. Y mientras espera que termine el año le da forma y difusión a canciones como "Lemon pie" o "ChatChipity" (que hace rato es viral en todas las redes y tiene destino de hitazo).

-¡Qué buenos los videos que hacés con Alcaraz!

-¡Es mi guitarrista!. Es un grosso.

Mike aprovechó el finde para visitar a su familia, comentó con cierto asombro y algo de melancolía que su hija Miel "¡Ya pasa a primer grado! y la disfruto", dijo. Además contó que no tiene muchas cosas más planeadas hasta el verano cuando vendrán recitales y festivales de la mano del sello Pop Art.

-¿Cómo definís tu música y qué elementos de Mendoza hay en tus letras?

-Mi música es electropop. Tiene temas surrealistas, historias de vida, autobiográficas. En "Lemon pie", hay referencias a mi infancia en Maipú, aunque no son expresas de Mendoza. La canción dice "...cuando era pibe usaba frenillo pa arreglarme to los dientes, fui monaguillo independiente, con mi mamá Elsa iba a la misa hasta los viernes solo en la plaza fumaba totora". Totora que le arrancaba a las sillas y así empecé a fumar, monaguillo fui en La Merced -iglesia de la Virgen de la Merced que está frente a la plaza de Maipú y a una cuadra de donde vivía-. En algún momento voy a hacer la canción de la Vendimia que es una asignatura pendiente que tengo desde siempre.

-¿Y cómo va a ser esa versión?

¡Electrodance!. ¡Bailable! ¡Séeeeeeee, electrodance!

