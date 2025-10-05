Mike Amigorena: "Voy a hacer una versión electrodance de la Marcha de la Vendimia "

-¿Te agota actuar?

-¿El qué?. ¡No!. Una serie se graba en dos meses, tres excepcionalmente. El teatro sí es un poco más desgastante. Estuve en "La cena de los tontos" hasta agosto y me bajé, por ahí sí te puedo decir que el teatro tiene otro ritmo, de jueves a domingo y esta obra va a hacer temporada en Mar del Plata, es re Mar del Plata "La cena..." pero me estoy dedicando a adelantar temas para presentar el disco el año que viene.

Antes, el 16 de noviembre, Mike hará una nueva edicición de "mik3poccard" en Villa Elina junto a la cheff Caro Poccard. Y mientras espera que termine el año le da forma y difusión a canciones como "Lemon pie" o "ChatChipity" (que hace rato es viral en todas las redes y tiene destino de hitazo).

-¡Qué buenos los videos que hacés con Alcaraz!

-¡Es mi guitarrista!. Es un grosso.

Mike aprovechó el finde para visitar a su familia, comentó con cierto asombro y algo de melancolía que su hija Miel "¡Ya pasa a primer grado! y la disfruto", dijo. Además contó que no tiene muchas cosas más planeadas hasta el verano cuando vendrán recitales y festivales de la mano del sello Pop Art.

-¿Cómo definís tu música y qué elementos de Mendoza hay en tus letras?

-Mi música es electropop. Tiene temas surrealistas, historias de vida, autobiográficas. En "Lemon pie", hay referencias a mi infancia en Maipú, aunque no son expresas de Mendoza. La canción dice "...cuando era pibe usaba frenillo pa arreglarme to los dientes, fui monaguillo independiente, con mi mamá Elsa iba a la misa hasta los viernes solo en la plaza fumaba totora". Totora que le arrancaba a las sillas y así empecé a fumar, monaguillo fui en La Merced -iglesia de la Virgen de la Merced que está frente a la plaza de Maipú y a una cuadra de donde vivía-. En algún momento voy a hacer la canción de la Vendimia que es una asignatura pendiente que tengo desde siempre.

-¿Y cómo va a ser esa versión?

¡Electrodance!. ¡Bailable! ¡Séeeeeeee, electrodance!